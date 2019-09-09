Где и сколько теряет бюджет. Анализ схем уклонения от налогов

Государственный бюджет Украины больше всего недополучает средств из-за схем на таможне, выплаты зарплат в "конвертах" и вывода прибылей на офшоры, свидетельствуют результаты исследования Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine.

Где и сколько теряет госбюджет:

"Серый импорт", контрабанда: объем - 209-311 млрд грн, потери бюджета в год - 63-93 млрд грн.

Офшорные схемы: объем - 120-200 млрд грн, потери бюджета в год - 22-36 млрд грн.

Зарплаты в "конвертах": объем - 50-200 млрд грн, потери бюджета в год - 25-74 млрд грн.

Теневая аренда сельскохозяйственных земель: объем - 19-69 млрд грн, потери бюджета в год - 6-22 млрд грн.

Конвертационные центры: объем - 40-60 млрд грн, потери бюджета в год - 12-18 млрд грн.

Контрафакт: Объем - 35-55 млрд грн, потери бюджета в год - 10-12 млрд грн.

"Скрутка" (манипуляции с НДС): объем - 42-54 млрд грн, потери бюджета в год - 7-9 млрд грн.

Оформление штатного работника предпринимателем: объем - 10-16 млрд грн, потери бюджета в год - 4-7 млрд грн.

Занижение оборотов: объем - 30-90 млрд грн, потери бюджета в год - 2-2,5 млрд грн.

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"За последние годы уровень теневой экономики значительно сократился, и это совпало с сокращением перераспределения через государственные финансы, - отмечает Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, соавтор исследования.

"Тенизация является закономерным ответом на чрезмерное налоговое давление. В то же время наличие большого "теневого сектора" не позволяет уменьшить налоговую нагрузку и искажает условия конкуренции", - считает экономист.

В исследовании отмечается, что теневая экономика, которую правительство оценивает в 30% от ВВП, сконцентрирована преимущественно в большом бизнесе, который доминирует в экономике и злоупотребляет в больших объемах благодаря своим неформальным связям с властью. И в этом заключается сходство Украины со странами СНГ и "нетипичность" теневой экономики в Украине по сравнению со многими другими странами мира, в которых обычно теневая экономика - это самый мелкий бизнес.

Впервые исследование схем уклонения от налогов было проведено в 2017 году. Тогда наибольшие потери бюджета были зафиксированы в офшорах, на таможне и в теневом рынке аренды земли.

Как отмечают соавтор исследования экономист Олег Гетман, по сравнению с предыдущей работой новый сравнительный анализ наиболее распространенных схем был существенно дополнен.

В частности, экономисты оценили фискальные последствия теневой аренды сельскохозяйственной земли. Также удалось, благодаря той же методике, уточнить оценки масштабов использования ФОП вместо трудовых отношений.

Также оценены объемы "зарплат в конвертах", которые выплачиваются (в основном - с помощью "конвертационных центров" и "скруток") официально трудоустроенным наемным работникам, которые номинально получают только минимальную зарплату. Добавлен анализ недополучения НДС (VATcompliancegap).

Авторы исследования дают рекомендации по каждому инструменту уклонения от налогов. Общая рекомендация - институциональная реформа налоговой и таможенной службы, повторный набор сотрудников на открытых конкурсах и обеспечение им достойных заработных плат, а также создание единой службы по борьбе с экономическими преступлениями в системе органов Кабмина, на замену нескольких, которые существуют сейчас.