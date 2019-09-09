Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Где и сколько теряет бюджет. Анализ схем уклонения от налогов

Где и сколько теряет бюджет. Анализ схем уклонения от налогов
09.09.2019, 10:56

Экономисты оценили объемы и влияние на бюджет наиболее популярных путей уклонения от уплаты налогов

Государственный бюджет Украины больше всего недополучает средств из-за схем на таможне, выплаты зарплат в "конвертах" и вывода прибылей на офшоры, свидетельствуют результаты исследования Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine.

Где и сколько теряет госбюджет:  

"Серый импорт", контрабанда: объем - 209-311 млрд грн, потери бюджета в год - 63-93 млрд грн.

Офшорные схемы: объем - 120-200 млрд грн, потери бюджета в год - 22-36 млрд грн.

Зарплаты в "конвертах": объем - 50-200 млрд грн, потери бюджета в год - 25-74 млрд грн.

Теневая аренда сельскохозяйственных земель: объем - 19-69 млрд грн, потери бюджета в год - 6-22 млрд грн.

Конвертационные центры: объем - 40-60 млрд грн, потери бюджета в год - 12-18 млрд грн.

Контрафакт: Объем - 35-55 млрд грн, потери бюджета в год - 10-12 млрд грн.

"Скрутка" (манипуляции с НДС): объем - 42-54 млрд грн, потери бюджета в год - 7-9 млрд грн.

Оформление штатного работника предпринимателем: объем - 10-16 млрд грн, потери бюджета в год - 4-7 млрд грн.

Занижение оборотов: объем - 30-90 млрд грн, потери бюджета в год - 2-2,5 млрд грн.

Нажмите на картинку для увеличения 

"За последние годы уровень теневой экономики значительно сократился, и это совпало с сокращением перераспределения через государственные финансы, - отмечает Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, соавтор исследования.

"Тенизация является закономерным ответом на чрезмерное налоговое давление. В то же время наличие большого "теневого сектора" не позволяет уменьшить налоговую нагрузку и искажает условия конкуренции", - считает экономист.

В исследовании отмечается, что теневая экономика, которую правительство оценивает в 30% от ВВП, сконцентрирована преимущественно в большом бизнесе, который доминирует в экономике и злоупотребляет в больших объемах благодаря своим неформальным связям с властью. И в этом заключается сходство Украины со странами СНГ и "нетипичность" теневой экономики в Украине по сравнению со многими другими странами мира, в которых обычно теневая экономика - это самый мелкий бизнес.

Впервые исследование схем уклонения от налогов было проведено в 2017 году. Тогда наибольшие потери бюджета были зафиксированы в офшорах, на таможне и в теневом рынке аренды земли.

Как отмечают соавтор исследования экономист Олег Гетман, по сравнению с предыдущей работой  новый сравнительный анализ наиболее распространенных схем был существенно дополнен.

В частности, экономисты оценили фискальные последствия теневой аренды сельскохозяйственной земли. Также удалось, благодаря той же методике, уточнить оценки масштабов использования ФОП вместо трудовых отношений.

Также оценены объемы "зарплат в конвертах", которые выплачиваются (в основном - с помощью "конвертационных центров" и "скруток") официально трудоустроенным наемным работникам, которые номинально получают только минимальную зарплату. Добавлен анализ недополучения НДС (VATcompliancegap).

Авторы исследования дают рекомендации по каждому инструменту уклонения от налогов. Общая рекомендация - институциональная реформа налоговой и таможенной службы, повторный набор сотрудников на открытых конкурсах и обеспечение им достойных заработных плат, а также создание единой службы по борьбе с экономическими преступлениями в системе органов Кабмина, на замену нескольких, которые существуют сейчас.

Напишите нам
налоги офшоры зарплаты в конвертах
Комментарии
Последние новости
 