Германия сворачивает торговлю с Россией. Экспорт снизился в два раза

Из Германии в РФ было отправлено товаров на сумму 1,2 млрд евро в ноябре. В годовом исчислении снижение объемов экспорта составило 52,4%, пишет Bild со ссылкой на данные Федерального статистического управления.

Падение экспорта вызвано экономическими санкциями против России, объясняют в управлении.

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Таким образом, Россия в ноябре стала лишь десятой страной в списке стран-импортеров немецкой продукции за пределами ЕС.

До войны в Украине РФ занимала пятое место.

Больше всего Германия продает товаров в США, на второй позиции — Китай.

14 декабря в России зафиксировано падение доходов от экспорта нефти.

17 декабря Еврокомиссия дала разрешение Германии национализировать бывший филиал Газпрома.

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Роман Бриль

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