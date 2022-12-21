Германия сворачивает торговлю с Россией. Экспорт снизился в два раза
Из Германии в РФ было отправлено товаров на сумму 1,2 млрд евро в ноябре. В годовом исчислении снижение объемов экспорта составило 52,4%, пишет Bild со ссылкой на данные Федерального статистического управления.
Падение экспорта вызвано экономическими санкциями против России, объясняют в управлении.
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Таким образом, Россия в ноябре стала лишь десятой страной в списке стран-импортеров немецкой продукции за пределами ЕС.
До войны в Украине РФ занимала пятое место.
Больше всего Германия продает товаров в США, на второй позиции — Китай.
- 14 декабря в России зафиксировано падение доходов от экспорта нефти.
- 17 декабря Еврокомиссия дала разрешение Германии национализировать бывший филиал Газпрома.
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