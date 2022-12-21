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Германия сворачивает торговлю с Россией. Экспорт снизился в два раза

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 13:03
Германия сворачивает торговлю с Россией. Экспорт снизился в два раза - Фото
Фото: depositphotos.com

Из Германии в РФ было отправлено товаров на сумму 1,2 млрд евро в ноябре. В годовом исчислении снижение объемов экспорта составило 52,4%, пишет Bild со ссылкой на данные Федерального статистического управления.  

Падение экспорта вызвано экономическими санкциями против России, объясняют в управлении. 

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Таким образом, Россия в ноябре стала лишь десятой страной в списке стран-импортеров немецкой продукции за пределами ЕС. 

До войны в Украине РФ занимала пятое место.  

Больше всего Германия продает товаров в США, на второй позиции — Китай.  

Читайте также: Товарооборот Украины превысил $90 млрд. Больше всего покупаем в Китае, продаем в Польшу.  

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Роман Бриль
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Германия санкции против россии внешняя торговля экспорт товаров в Россию
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