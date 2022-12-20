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Товарооборот Украины превысил $90 млрд. Больше всего покупаем в Китае, продаем в Польшу

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 15:47
Товарооборот Украины превысил $90 млрд. Больше всего покупаем в Китае, продаем в Польшу - Фото
Фото: depositphotos.com

Товарооборот Украины составил $90,1 млрд за 11 месяцев 2022 года. В январе-ноябре в Украину импортировали товаров на $49,4 млрд, экспортировали из Украины продукции на $40,7 млрд, сообщает пресс-служба Гостаможни.  

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай – $7,6 млрд, Польша – $5 млрд и Германия – $4 млрд. 

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Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров: 

– машины, оборудование и транспорт – $13,8 млрд,

– топливно-энергетические товары – $11,7 млрд,

– продукция химической промышленности – $8,7 млрд.   

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу – $6,2 млрд, Румынию – $3,5 млрд, Турцию – $2,7 млрд 

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: 

– продовольственные товары – $21 млрд  

– металлы и изделия из них – $5,7 млрд  

– машины, оборудование и транспорт – $3,9 млрд 

Товарооборот Украины превысил $90 млрд. Больше всего покупаем в Китае, продаем в Польшу

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Роман Бриль
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импорт экспорт товаров товарооборот внешняя торговля Гостаможня
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