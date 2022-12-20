Товарооборот Украины превысил $90 млрд. Больше всего покупаем в Китае, продаем в Польшу

Товарооборот Украины составил $90,1 млрд за 11 месяцев 2022 года. В январе-ноябре в Украину импортировали товаров на $49,4 млрд, экспортировали из Украины продукции на $40,7 млрд, сообщает пресс-служба Гостаможни.

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай – $7,6 млрд, Польша – $5 млрд и Германия – $4 млрд.

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Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:

– машины, оборудование и транспорт – $13,8 млрд,

– топливно-энергетические товары – $11,7 млрд,

– продукция химической промышленности – $8,7 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу – $6,2 млрд, Румынию – $3,5 млрд, Турцию – $2,7 млрд

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

– продовольственные товары – $21 млрд

– металлы и изделия из них – $5,7 млрд

– машины, оборудование и транспорт – $3,9 млрд

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Роман Бриль

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