Инфляция в Германии неожиданно достигла целевого показателя ЕЦБ
Инфляция в Германии неожиданно упала до 2% в июне, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления (Destatis). В мае уровень инфляции составил 2,1%.
Это означает, что крупнейшая экономика Европы впервые за много лет достигла официального целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Экономисты не ожидали такого спада. Аналитики, опрошенные Bloomberg и Reuters, ожидали небольшого ускорения инфляции в июне – до 2,2%.
Базовый уровень инфляции в Германии, который не учитывает волатильных цен на продукты питания и энергоносители, снизился до 2,7% в июне с 2,8% в предыдущем месяце.
"Немецкие цифры сигнализируют ЕЦБ, что он выполнил свою работу", – цитирует Reuters главного экономиста Hauck Aufhaeuser Lampe Александра Крюгера. Он прогнозирует, что уровень инфляции в Германии останется на уровне 2,0% или даже снизится в ближайшие месяцы.
Цены на энергоносители в стране в июне упали на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания выросли на 2,0%, что значительно ниже роста на 2,8% в годовом исчислении, зафиксированного в мае и апреле.
Инфляция цен на услуги, которая оставалась устойчиво высокой, снизилась до 3,3% в июне с 3,4% в предыдущем месяце.
"Люди по-прежнему могут жаловаться на цены на услуги, но из-за снижения цен на энергоносители их по-прежнему высокий рост едва заметен", – сказал Крюгер.
Несмотря на положительные тенденции базовая инфляция может оставаться выше целевого показателя "дольше чем предполагает ЕЦБ", предупредил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.
В Германии перспективы улучшились, поскольку новое правительство увеличивает расходы на оборону и инфраструктуру. Аналитики ожидают, что дополнительные расходы оживят экономический рост, особенно в 2026 и 2027 годах, после многих лет стагнации.
- Восстановление немецкой экономики имеет критическое значение для ЕС. Как крупнейшая экономика Европы Германия была "тормозом" для еврозоны из-за своей стагнации. Ее оживление стимулирует рост по всей Европе.
- Германия переживает самый длинный период экономической стагнации со времен Второй мировой войны. ВВП практически не растет с 2019 года.