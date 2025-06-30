Инфляция в Германии неожиданно достигла целевого показателя ЕЦБ

В июне инфляция в Германии снизилась до 2%

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Инфляция в Германии неожиданно упала до 2% в июне, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления (Destatis). В мае уровень инфляции составил 2,1%.

Это означает, что крупнейшая экономика Европы впервые за много лет достигла официального целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Экономисты не ожидали такого спада. Аналитики, опрошенные Bloomberg и Reuters, ожидали небольшого ускорения инфляции в июне – до 2,2%.

Базовый уровень инфляции в Германии, который не учитывает волатильных цен на продукты питания и энергоносители, снизился до 2,7% в июне с 2,8% в предыдущем месяце.

"Немецкие цифры сигнализируют ЕЦБ, что он выполнил свою работу", – цитирует Reuters главного экономиста Hauck Aufhaeuser Lampe Александра Крюгера. Он прогнозирует, что уровень инфляции в Германии останется на уровне 2,0% или даже снизится в ближайшие месяцы.

Цены на энергоносители в стране в июне упали на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания выросли на 2,0%, что значительно ниже роста на 2,8% в годовом исчислении, зафиксированного в мае и апреле.

Инфляция цен на услуги, которая оставалась устойчиво высокой, снизилась до 3,3% в июне с 3,4% в предыдущем месяце.

"Люди по-прежнему могут жаловаться на цены на услуги, но из-за снижения цен на энергоносители их по-прежнему высокий рост едва заметен", – сказал Крюгер.

Несмотря на положительные тенденции базовая инфляция может оставаться выше целевого показателя "дольше чем предполагает ЕЦБ", предупредил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

В Германии перспективы улучшились, поскольку новое правительство увеличивает расходы на оборону и инфраструктуру. Аналитики ожидают, что дополнительные расходы оживят экономический рост, особенно в 2026 и 2027 годах, после многих лет стагнации.