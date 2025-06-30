Інфляція у Німеччині неочікувано досягла цільового показника ЄЦБ

У червні інфляція в Німеччині знизилася до 2%

Фото: Depositphotos

Інфляція в Німеччині несподівано впала до 2% у червні, свідчать попередні дані Федерального статистичного управління (Destatis). У травні рівень інфляції становив 2,1%.

Це означає, що найбільша економіка Європи вперше за багато років досягла офіційного цільового показника Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Економісти не очікували такого спаду. Аналітики, опитані Bloomberg і Reuters, очікували на невелике прискорення інфляції у червні – до 2,2%.

Базовий рівень інфляції в Німеччині, який не враховує волатильних цін на продукти харчування та енергоносії, знизився до 2,7% у червні з 2,8% у попередньому місяці.

"Німецькі цифри сигналізують ЄЦБ, що він виконав свою роботу", – цитує Reuters головного економіста Hauck Aufhaeuser Lampe Александра Крюгера. Він прогнозує, що рівень інфляції в Німеччині залишиться на рівні 2,0% або навіть знизиться в найближчі місяці.

Ціни на енергоносії в країні у червні впали на 3,5% порівняно з попереднім роком. Ціни на продукти харчування зросли на 2,0%, що значно нижче за зростання на 2,8% у річному обчисленні, зафіксованого в травні та квітні.

Інфляція цін на послуги, яка залишалася стійко високою, знизилася до 3,3% у червні з 3,4% у попередньому місяці.

"Люди, як і раніше, можуть скаржитися на ціни на послуги, але через зниження цін на енергоносії їх, як і раніше, високе зростання ледве помітне", – сказав Крюгер.

Попри позитивні тенденції базова інфляція може залишатися вищою за цільовий показник "довше ніж передбачає ЄЦБ", попередив головний економіст Commerzbank Йорг Кремер.

У Німеччині перспективи покращилися, оскільки новий уряд збільшує витрати на оборону та інфраструктуру. Аналітики очікують, що додаткові витрати оживлять економічне зростання, особливо у 2026 та 2027 роках, після багатьох років стагнації.