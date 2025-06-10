Економіка Німеччини показує ознаки відновлення: настрої інвесторів найвищі з 2022 року
Щомісячне дослідження настроїв інвесторів, яке проводить компанія Sentix, зафіксувало ознаки відновлення економіки Німеччини та єврозони в червні. Індекс настроїв у Німеччині досяг найвищого рівня з березня 2022 року, тоді як індекс в єврозоні – найвищого рівня за рік, пише Reuters.
Позитивні зміни в ділових настроях у Німеччині пов'язують з новим урядом, надіями на припинення вогню в Україні та зменшенням негативного впливу американської митної політики. Поточна оцінка економіки залишається глибоко негативною, але покращується четвертий місяць поспіль.
"Німецька економіка досі перебуває у скрутному становищі. Проте майбутні очікування вже набагато оптимістичніші, що свідчить про економічне пожвавлення. Загальний індекс зріс до -5,9 пункту, що є найвищим показником з березня 2022 року. Німеччина виграє від того, що ЄС не подає сигналів про неминучу ескалацію митних суперечок. Новий німецький уряд робить перші кроки, особливо у зовнішній та міграційній політиці, які інвестори сприймають схвально. Зберігаються також незмінні надії на можливе припинення вогню у конфлікті в Україні. Принаймні сторони конфлікту знову ведуть між собою діалог", – йдеться в коментарі Sentix.
Відновлення німецької економіки має критичне значення для ЄС. Як найбільша економіка Європи, Німеччина була "гальмом" для єврозони через свою стагнацію. Її пожвавлення стимулює зростання по всій Європі.
Експерти Sentix вже зараз відзначають "підйом у європейському економічному регіоні", що може обмежити можливості Європейського центрального банку для подальшого зниження відсоткових ставок.
- Німеччина переживає найдовший період економічної стагнації з часів Другої світової війни. ВВП практично не зростає з 2019 року.