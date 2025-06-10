Економіка Німеччини показує ознаки відновлення: настрої інвесторів найвищі з 2022 року

Новий канцлер та надія на припинення вогню в Україні спричинили позитивні зміни в ділових настроях найбільшої економіки Європи

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Щомісячне дослідження настроїв інвесторів, яке проводить компанія Sentix, зафіксувало ознаки відновлення економіки Німеччини та єврозони в червні. Індекс настроїв у Німеччині досяг найвищого рівня з березня 2022 року, тоді як індекс в єврозоні – найвищого рівня за рік, пише Reuters.

Позитивні зміни в ділових настроях у Німеччині пов'язують з новим урядом, надіями на припинення вогню в Україні та зменшенням негативного впливу американської митної політики. Поточна оцінка економіки залишається глибоко негативною, але покращується четвертий місяць поспіль.

Джерело: Sentix

"Німецька економіка досі перебуває у скрутному становищі. Проте майбутні очікування вже набагато оптимістичніші, що свідчить про економічне пожвавлення. Загальний індекс зріс до -5,9 пункту, що є найвищим показником з березня 2022 року. Німеччина виграє від того, що ЄС не подає сигналів про неминучу ескалацію митних суперечок. Новий німецький уряд робить перші кроки, особливо у зовнішній та міграційній політиці, які інвестори сприймають схвально. Зберігаються також незмінні надії на можливе припинення вогню у конфлікті в Україні. Принаймні сторони конфлікту знову ведуть між собою діалог", – йдеться в коментарі Sentix.

Відновлення німецької економіки має критичне значення для ЄС. Як найбільша економіка Європи, Німеччина була "гальмом" для єврозони через свою стагнацію. Її пожвавлення стимулює зростання по всій Європі.

Джерело: Sentix

Експерти Sentix вже зараз відзначають "підйом у європейському економічному регіоні", що може обмежити можливості Європейського центрального банку для подальшого зниження відсоткових ставок.