Как США пытаются избежать дефолта. Что происходит

Палата представителей Конгресса США поздно вечером в среду одобрила законопроект, который приостанавливает действие лимита госдолга. Документ призван не допустить дефолта уже в следующем месяце. Как сообщает Reuters, законопроект в Сенате могут заблокировать республиканцы.

Американской экономике с 18 октября грозит дефолт, если обе палаты Конгресса не поддержат законопроект о повышении лимитов госдолга США. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, это приведет к остановке выплат налоговых льгот на детей для 30 млн семей, задержке выплат социального страхования для 50 млн пожилых людей и к росту безработицы.

"Из предыдущих тупиковых ситуаций с лимитом долга мы знаем, что промедление может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов на долгие годы", – отмечается в письме Йеллен.

Что происходит

У США – огромный дефицит бюджета. Чтобы устранить дисбаланс, правительство занимает деньги, выпуская долговые обязательства. Но оно может выпускать облигации только до предела, установленного Конгрессом. Этот предел неоднократно повышается или приостанавливается, и теперь республиканцы выступают против очередного повышения.

Республиканцы в верхней палате Конгресса накануне заблокировали законопроект о временном финансировании правительства после 1 октября, представленный демократами на прошлой неделе. Этот документ также предусматривает приостановку действия лимита госдолга.

Теперь правительству США грозит шатдаун, поскольку бюджет страны на новый финансовый год еще не принят. Чтобы не допустить этого, законодатели должны принять законопроект, который позволит выделять $3,5 трлн из бюджета федеральным учреждениям на прошлогоднем уровне. В свою очередь, республиканцы не хотят участвовать в увеличении лимита долга, заявляя, что это проблема демократов, поскольку они контролируют Конгресс и Белый дом.

Демократы пытаются разделить две инициативы, чтобы республиканцы согласились обсуждать и голосовать за каждую по отдельности. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала голосование в среду "большой победой", однако республиканцы в Сенате настроены заблокировать любую инициативу, направленную на повышение госдолга страны.

Чем это все грозит

Экономисты считают, что США ждет экономический спад, если не поднять потолок госдолга. По прогнозам Moody’s, дефолт может стоить экономике примерно 6 млн рабочих мест и до $15 трлн благосостояния домохозяйств.

Бюджетные эксперты заявили, что процесс повышения потолка долга может занять у демократов до двух недель, и это происходит в то время, когда демократы одновременно пытаются продвигать обширную экономическую повестку дня Байдена, пишет Washington Post.

Долговой потолок – общая сумма средств, которую США может одолжить на выполнение действующих государственных обязательств: социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга. Сейчас долг США составляет $28,43 трлн, или 108% к ВВП.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.