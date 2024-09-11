"Колебания будут умеренными": глава НБУ о курсе валют после переговоров с МВФ
Обменный курс будет и дальше выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.
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"Очевидно прогресс в росте качества надзора, и мы продолжим эту работу. Также двигаемся в направлении валютной либерализации в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию", – написал он.
Пышный также подчеркнул, что политика НБУ в сочетании с управляемой гибкостью и дальше будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.
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