"Колебания будут умеренными": глава НБУ о курсе валют после переговоров с МВФ

Национальный банк Украины будет двигаться к большей гибкости курса гривни к доллару

Андрей Пышный. Фото: facebook.com/pyshnyy

Обменный курс будет и дальше выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

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"Очевидно прогресс в росте качества надзора, и мы продолжим эту работу. Также двигаемся в направлении валютной либерализации в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию", – написал он.

Пышный также подчеркнул, что политика НБУ в сочетании с управляемой гибкостью и дальше будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.