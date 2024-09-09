НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса с 10 сентября: детали

Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

С 10 сентября Национальный банк вносит изменения в действующие валютные ограничения. В частности, смягчение валютных ограничений должно поддержать обороноспособность страны, работу украинских предприятий и Ядерного страхового пула, сообщает пресс-служба Нацбанка.

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В частности, среди направлений, которые претерпевают изменения, покупка и перевод иностранной валюты для покрытия выбросов диоксида углерода.

В НБУ отмечают, что государственные предприятия смогут покупать валюту и перечислять ее в пользу нерезидентов, чтобы закупать квоты для покрытия или компенсации выбросов диоксида углерода (CO₂), связанных с авиационной деятельностью.

"Это поспособствует бесперебойности оборонных закупок по государственным контрактам, позволит и дальше выполнять авиационные перевозки за рубежом, а также поддержит украинско-европейское военно-техническое сотрудничество", – говорится в сообщении.

Также изменяются выплаты по операциям, предусмотренным договором перестрахования, заключенным с иностранными ядерными страховыми пулами.

Так, изменениями предоставляется возможность осуществлять все необходимые платежи, предусмотренные договорами перестрахования, заключенными с иностранными ядерными страховыми пулами (в дополнение к перестраховым премиям или выплатам, уже разрешенным на сегодня). В частности, платить бонус за безубыточность, что является обязательным условием, определенным договором перестрахования.

"Это смягчение будет иметь незначительное влияние на международные резервы и в то же время позволит Ядерному страховому пулу выполнять обязательства перед партнерами, что важно для бесперебойной работы отрасли", – подчеркивает НБУ.

Среди изменений также и покупка и перевод иностранной валюты юридическими лицами-резидентами, являющимися субъектами электронной коммерции, для уплаты НДС в ЕС. Теперь Нацбанк позволит субъектам электронной коммерции покупать и переводить иностранную валюту за границу для уплаты НДС по операциям по покупке товаров украинских производителей потребителями из стран ЕС. Условие проведения этих операций – субъект электронной коммерции должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в ЕС.

Такое смягчение, прежде всего, поддержит малый и средний бизнес, который получит возможность продвигать собственные товары на рынке ЕС благодаря торговым площадкам, убеждены в НБУ.

В то же время НБУ вносит изменения по компенсации уплаченных купонных платежей по еврооблигациям.

Дополнительно к уже существующим возможностям Нацбанк позволит бизнесу возместить купонные платежи по еврооблигациям, которые были выплачены с 24 февраля 2022 года по 9 июля 2024 года (включительно).

Такие переводы разрешены исключительно за счет собственной иностранной валюты бизнеса (не купленной и не привлеченной в форме кредита или ссуды от резидента), следовательно, это не повлияет на международные резервы.

В то же время эти операции смогут осуществлять только те предприятия, которые не имеют случаев незавершенного валютного надзора за операциями по экспорту товаров в течение 12 месяцев, предшествующих дате проведения операции. Это будет стимулировать бизнес своевременно возвращать валютную выручку в Украину за экспорт товара, подытожил регулятор.