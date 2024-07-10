НБУ смягчил требования к срокам возвращения аграриями валютной выручки

Национальный банк сделал шаг, который еще несколько месяцев назад называл опасным

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Национальный банк увеличил с 90 до 120 календарных дней предельные сроки расчетов по операциям экспорта аграрных товаров. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

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Речь идет о таких кодах УКТ ВЭД: 1001 (пшеница), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соя), 1205 (рапс), 1206 00 (подсолнечник), 1507 (масло соевое), 1512 (масло подсолнечное), 1514 (масло рапсовое), 2306 (жмых).

"Увеличение предельных сроков расчетов позволит поддержать отечественных экспортеров агропродукции, учитывая имеющиеся логистические вызовы. Кроме того, это расширит их возможности по освоению новых рынков сбыта, в частности Азии и Африки, в которых нуждается Украина в условиях войны", — пояснил регулятор свое решение.

Предельные сроки расчетов по операциям по экспорту некоторых товаров агропроизводства составят:



120 календарных дней – для операций с 12 июля 2024;

90 календарных дней – для операций, совершенных с 11 ноября 2023 года по 11 июля 2024 года включительно.

Для остальных товаров отечественного экспорта предельные сроки расчетов остаются на уровне 180 дней.

Более короткие сроки для агросектора должны стимулировать его своевременно возвращать валютную выручку в Украину.

Этим же решением регулятор отменил предельные сроки расчетов для товаров военного и двойного использования и оборудования, импортируемых исполнителями государственных контрактов по оборонным закупкам (в том числе для создания или расширения производственных мощностей).

Национальный банк ожидает, что эти изменения создадут условия для усиления устойчивости сектора национальной безопасности и обороны Украины.