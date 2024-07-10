НБУ пом'якшив вимоги до строків повернення аграріями валютної виручки

Національний банк зробив крок, який ще кілька місяців тому називав небезпечним

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Національний банк збільшив з 90 до 120 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів. Про це повідомляється на сайті Національного банку.

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Йдеться про такі коди УКТ ЗЕД: 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соя), 1205 (ріпак), 1206 00 (соняшник), 1507 (олія соєва), 1512 (олія соняшникова), 1514 (олія ріпакова), 2306 (макуха).

"Збільшення граничних строків розрахунків дасть змогу підтримати вітчизняних експортерів агропродукції, ураховуючи наявні логістичні виклики. Крім того, це розширить їхні можливості з освоєння нових ринків збуту, зокрема Азії та Африки, яких потребує Україна в умовах війни", – пояснив регулятор своє рішення.

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту деяких товарів агровиробництва становитимуть:



120 календарних днів – для операцій з 12 липня 2024 року;

90 календарних днів – для операцій, здійснених з 11 листопада 2023 року до 11 липня 2024 року включно.

Для інших товарів вітчизняного експорту граничні строки розрахунків залишаються на рівні 180 днів.

Коротші терміни для агросектору мають стимулювати його своєчасно повертати валютну виручку в Україну.

Цим же рішенням регулятор скасував граничні строки розрахунків для товарів військового і подвійного використання та обладнання, що імпортуються виконавцями державних контрактів з оборонних закупівель (зокрема для створення чи розширення виробничих потужностей).

Національний банк очікує, що ці зміни створять умови для посилення стійкості сектору національної безпеки та оборони України.