Нацбанк изменил валютные ограничения. Они касаются бизнеса и волонтеров

С 11 июля вносятся изменения в валютное регулирование. Их цель – способствовать привлечению инвестиций, поддержке экономики и обороноспособности

Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк с 11 июля изменил валютные ограничения, установленные для бизнеса и волонтеров. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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НБУ разрешил бизнесу возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за их участия в предоставлении внешнего кредита украинскому заемщику. Это должно расширить возможности украинских компаний привлекать новые внешние кредиты и ссуды. Условием для такой операции является то, что гарантом, поручителем или страховщиком внешнего кредита должно быть иностранное экспортно-кредитное агентство или иностранное государство, или же гарантом либо поручителем по такому обязательству является международная финансовая организация (МФО).

Также бизнес сможет перечислять средства в пользу иностранных компаний, в состав акционеров которых входит иностранное государство, для уплаты страховых платежей по договорам, предусматривающим покрытие военных рисков на территории Украины. Это решение призвано снизить инвестиционные риски в Украине.

Для поддержки волонтерского сообщества Нацбанк расширил перечень товаров оборонного назначения, которые могут покупать за границей физические лица-волонтеры. Среди новых позиций – комплектующие для БпЛА (более 10 наименований по кодам УКТ ВЭД), а также термоодеяла и термогрелки.

Кроме того, нерезидентам разрешили вносить благотворительные взносы на территории Украины в гривне как на счета государственных органов, так и благотворительных фондов (дополнительно к ранее предоставленной возможности осуществлять такие переводы в инвалюте).

В третьих, Национальный банк разрешил физическим лицам возвращать социальные выплаты, полученные в иностранном государстве. Благодаря этим изменениям украинцы смогут выполнять обязательства перед уполномоченными органами иностранных государств, что позволит предотвратить ухудшение условий предоставления помощи вынужденным мигрантам.

Бизнесу также дали возможность платить сборы за действия, связанные с охраной прав на объекты права интеллектуальной собственности, включая оплату услуг, предоставляемых патентными ведомствами других стран, и услуг патентных поверенных за границей.