Нацбанк змінив валютні обмеження. Вони стосуються бізнесу та волонтерів

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Національний банк з 11 липня змінив валютні обмеження, які встановлені для бізнесу та волонтерів. Про це повідомляється на сайті регулятора.

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НБУ дозволив бізнесу відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику. Це має розширити можливості українських компаній залучати нові зовнішні кредити та позики. Умовою для такої операції є те, що гарантом, поручителем чи страховиком зовнішнього кредиту має бути іноземне експортно-кредитне агентство чи іноземна держава, або ж гарантом чи поручителем за таким зобов'язанням є міжнародна фінансова організація (МФО).

Також тепер бізнес зможе переказувати кошти на користь іноземних компаній, до складу акціонерів яких входить іноземна держава, для сплати страхових платежів за договорами, що передбачають покриття воєнних ризиків на території України. Це рішення покликане зменшити інвестиційні ризики в Україні.

Для підтримки волонтерської спільноти Нацбанк розширив перелік товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном фізичні особи-волонтери. Серед нових позицій – компоненти для БпЛА (понад 10 найменувань за кодами УКТ ЗЕД), а також термоковдри та термогрілки.

Крім того, нерезидентам дозволили робити благодійні внески на території України у гривні як на рахунки державних органів, так і благодійних фондів (додатково до раніше наданої можливості здійснювати такі перекази в інвалюті).

По-третє, Національний банк дозволив фізичним особам повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі. Завдяки цим змінам українці зможуть виконувати зобов’язання перед повноважними органами іноземних держав, що дасть змогу запобігти погіршенню умов надання допомоги вимушеним мігрантам.

Бізнесу також дали можливість сплачувати збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти права інтелектуальної власності, включно й оплату послуг, що надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном.