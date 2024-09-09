НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу з 10 вересня: деталі

Нацбанк пом’якшив валютні обмеження для бізнесу, що має підтримати обороноздатність країни та роботу Ядерного страхового пулу

Нацбанк України (Фото: depositphotos.com)

З 10 вересня Національний банк вносить зміни до чинних валютних обмежень. Зокрема, пом'якшення валютних обмежень має підтримати обороноздатність країни, роботу українських підприємств та Ядерного страхового пулу, повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Зокрема, серед напрямів, що зазнають змін, купівля та переказ іноземної валюти для покриття викидів діоксиду вуглецю.

У НБУ зазначають, що державні підприємства зможуть купувати валюту та переказувати її на користь нерезидентів, щоб закуповувати квоти для покриття або компенсації викидів діоксиду вуглецю (CO₂), пов’язаних з авіаційною діяльністю.

"Це посприяє безперебійності оборонних закупівель за державними контрактами, дасть змогу й надалі виконувати авіаційні перевезення за кордоном, а також підтримає українсько-європейське військово-технічне співробітництво", – йдеться у повідомленні.

Також змінюються виплати за операціями, передбаченими договором перестрахування, укладеним з іноземними ядерними страховими пулами.

Так, змінами надається можливість здійснювати всі необхідні платежі, передбачені договорами перестрахування, укладеними з іноземними ядерними страховими пулами (в доповнення до перестрахових премій або виплат, що вже дозволені на сьогодні). Зокрема, сплачувати бонус за беззбитковість, що є обов'язковою умовою, визначеною договором перестрахування.

"Це пом'якшення матиме незначний вплив на міжнародні резерви й водночас дасть змогу Ядерному страховому пулу виконувати зобов'язання перед партнерами, що важливо для безперебійної роботи галузі", – наголошує НБУ.

Серед змін також і купівля та переказ іноземної валюти юридичними особами-резидентами, що є суб’єктами електронної комерції, для сплати ПДВ у ЄС. Тепер Нацбанк дасть змогу суб’єктам електронної комерції купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для сплати ПДВ за операціями з купівлі товарів українських виробників споживачами з країн ЄС. Умова для проведення цих операцій – суб’єкт електронної комерції має бути зареєстрований як платник податків у ЄС.

Таке пом'якшення передусім підтримає малий та середній бізнес, який отримає можливість просувати власні товари на ринку ЄС завдяки торговельним майданчикам, переконані в НБУ.

Водночас НБУ вносить зміни щодо компенсації сплачених купонних платежів за єврооблігаціями.

Додатково до вже наявних можливостей, Нацбанк дасть змогу бізнесу відшкодувати купонні платежі за єврооблігаціями, що були виплачені з 24 лютого 2022 року до 9 липня 2024 року (включно).

Такі перекази дозволені виключно коштом власної іноземної валюти бізнесу (не купленої та не залученої у формі кредиту чи позики від резидента), отже, це не матиме негативного впливу на міжнародні резерви.

Водночас ці операції зможуть здійснювати лише ті підприємства, які не мають випадків незавершеного валютного нагляду за операціями з експорту товарів протягом 12 місяців, що передують даті проведення операції. Це стимулюватиме бізнес своєчасно повертати валютний виторг в Україну за експорт товару, підсумував регулятор.