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06.05.2019, 13:32

Лучшая монета года. НБУ показал полуфиналистов конкурса

Лучшая монета года. НБУ показал полуфиналистов конкурса

Нацбанк опубликовал результаты первого этап конкурса "Лучшая монета года Украины"

Национальный банк Украины определил победителей первого этапа ежегодного конкурса "Лучшая монета года".

В конкурсе проголосовало более четырех тысяч человек. Наибольшее количество голосов в номинации "Лучшая монета года" получили:

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  • "100-летие выпуска первых почтовых марок Украины" (нейзильбер, номинал 5 гривень)
  • набор "К 100-летию Национальной академии наук Украины": "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство" (серебро, номинал каждой монеты 5 гривень)
  • "Копание картошки" (серебро, номинал 10 гривень).

В номинации "Лучшее раскрытие темы":

  • набор "К 100-летию Национальной академии наук Украины": "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство" (серебро, номинал каждой монеты 5 гривень);
  • "Любомир Гузар" (серебро, номинал 5 гривень);
  • "К новогодним праздникам" (нейзильбер, номинал 5 гривень).

Также украинцы активно голосовали за такие монеты: "Вепрь" (серебро), "Дельфин" (серебро), "Марена днепровская" (нейзильбер), "100 лет образования Общества Красного Креста Украины" (нейзильбер), "Сердце отдаю детям" (нейзильбер ), "Меджибожская крепость" (серебро), "Защитникам донецкого аэропорта" (сплав на основе цинка), "День украинской добровольца" (сплав на основе цинка), "100-летие создания украинской военно-морского флота" (сплав на основе цинка ). Однако по условиям конкурса они не попали ко второму этапу.

В Нацбанке отмечают, что во время второго этапа конкурса члены специально созданной комиссии тайным голосованием определят лучшую монету 2018 года.

Ранее сообщалось, что НБУ будет продавать памятные монеты на бирже.

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Теги: памятная монета, монета, Лучшая монета года
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