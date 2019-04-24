НБУ будет продавать памятные монеты на бирже

Национальный банк Украины планирует продавать часть тиражей памятных монет на электронных биржевых аукционах площадки Универсальная товарная биржа Контрактовый дом УМВБ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк принял это решение для эффективного развития рынка нумизматической продукции и увеличения возможностей приобрести монеты для широкой общественности. При этом существующие каналы реализации монет будут сохранены.

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Для первого аукциона на УМВБ Нацбанк предложит памятные монеты Мгарский Спасо-Преображенский монастырь: 100 серебряных монет (с футлярами), 1500 монет из нейзильбера.

Аукцион запланирован на 21 мая 2019 года.

В частности, во время этого аукциона лотом будет считаться для монет из серебра - 10 монет; для монет из нейзильбера - 100 монет. Начальная цена лота будет устанавливаться на уровне розничных цен НБУ на день проведения аукциона. Цена каждого следующего лота равна размеру начальной цены плюс один шаг (шаг цены на монеты из серебра составит 500 грн, на монеты из нейзильбера - 300 грн).

Нацбанке отмечают, что после проведения аукциона реализация памятных монет Мгарский Спасо-Преображенский монастырь, в частности по заявкам в системе "Оn-line заказ", будет осуществляться НБУ, а также его дистрибьюторами в установленном порядке.

В НБУ напоминают, что сотрудничают с УМВБ с 2005 года. На ее публичных аукционах в 2016 - 2019 годах был реализован весь тираж золотых памятных монет 25 лет независимости Украины, а также продавались оптовые партии неразрезанных листов банкнот гривни.

Ранее сообщалось, что в марте Нацбанк продал на аукционе 9 памятных монет за 1,4 млн грн.