Международные резервы выросли до семилетнего максимума - НБУ

Международные резервы Украины по итогам 2019 года выросли на 22% и на 1 января 2020-го составили $25,3 млрд (в эквиваленте), сообщает пресс-служба НБУ.

Результат превысил прогноз регулятора, который в инфляционном отчете за октябрь 2019-го ожидал, что резервы на конец года составят $23 млрд.

Также в Нацбанке отмечают, что резервы достигли семилетнего максимума: последний раз больший их объем был зафиксирован в декабре 2012-го.

Рекордное наращивание резервов в Нацбанке объяснили сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена ​​”дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну”.

В НБУ отмечают, что наращивание резервов произошло в год проведения двойных выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу. По мнению регулятора, это свидетельствует об укреплении макрофинансовой стабильности в стране.