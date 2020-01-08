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Международные резервы выросли до семилетнего максимума - НБУ

Международные резервы выросли до семилетнего максимума - НБУ
08.01.2020, 19:06

По итогам 2019-го резервы НБУ выросли на 22%

Международные резервы Украины по итогам 2019 года выросли на 22% и на 1 января 2020-го составили $25,3 млрд (в эквиваленте), сообщает пресс-служба НБУ.

Результат превысил прогноз регулятора, который в инфляционном отчете за октябрь 2019-го ожидал, что резервы на конец года составят $23 млрд.

Также в Нацбанке отмечают, что резервы достигли семилетнего максимума: последний раз больший их объем был зафиксирован в декабре 2012-го.

Рекордное наращивание резервов в Нацбанке объяснили сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена ​​”дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну”.

В НБУ отмечают, что наращивание резервов произошло в год проведения двойных выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу. По мнению регулятора, это свидетельствует об укреплении макрофинансовой стабильности в стране.

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