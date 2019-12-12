Нацбанк увеличит покупку валюты для пополнения резервов

Национальный банк Украины (НБУ) собирается увеличить объемы покупки валюты для пополнения международных резервов. Об этом сообщил глава правления НБУ Яков Смолий на брифинге 12 декабря.

"Для этого мы повышаем плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском рынке с $30 млн до $50 млн в день до конца этого года и в первом квартале следующего года", - сказал он.

Решение Нацбанка связано с благоприятной ситуацией на валютном рынке. Гривня в течение десяти месяцев лидирует по темпам укрепления к доллару.

Во втором и третьем кварталах НБУ покупал до $20 млн в день для пополнения резервов. Это на $5 млн больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал с февраля.

В октябре регулятор заявил, что в четвертом квартале намерен покупать на межбанке до $30 млн в день.

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