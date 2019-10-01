НБУ планирует увеличить покупку валюты на $10 млн в день

В IV квартале Национальный банк намерен покупать на межбанковском валютном рынке до $30 млн в день для наращивания международных резервов.

Как отмечают в пресс-службе НБУ, это на $10 млн больше количественного индикатора, который действовал в II-III кварталах.

"Сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке на протяжении большей части этого года позволяет Нацбанку и в дальнейшем пополнять международные резервы, не влияя на динамику курса гривни", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что чистая покупка Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке в январе-сентябре составила более $3,9 млрд. В то же время официальный курс гривни за этот же период укрепился на 12,5%.

Регулятор видит возможности для расширения покупки валюты в появлении новых фундаментальных факторов, определяющих предложение валюты на межбанковском валютном рынке.

Во-первых, устойчивый приток средств нерезидентов в гривневые ОВГЗ. "Макрофинансовая стабилизация в Украине, нынешняя масштабная либерализация движения капитала, создание удобной инфраструктуры благодаря "линку" с Clearstream, а также текущие тенденции на глобальном финансовом рынке способствовали углублению интеграции Украины в международные рынки капитала", - отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

В НБУ считают, что интерес нерезидентов к ОВГЗ не спекулятивный, "так как в украинский госдолг вкладывают средства уважаемые институциональные инвесторы, которых привлекают не только высокие процентные ставки, но и комфортная инвестиционная среда".

"Это уже не ситуативный тренд, а новый фундаментальный фактор, который определяет и будет определять в дальнейшем ситуацию на валютном рынке", - подчеркнул Чурий.

Вторым новым фундаментальным фактором на валютном рынке в НБУ называют рекордный урожай зерновых в Украине. По предварительным оценкам, в этом году зафиксирована самая высокий с начала 2000-х урожай пшеницы и ячменя.

При этом в НБУ говорят, что предприятия реального сектора экономики не демонстрируют заметного спроса на валюту. В сентябре даже значительные объемы внешних платежей госпредприятиями происходили за счет привлеченных ранее кредитных средств.

По оценкам НБУ, в таких условиях увеличение объемов покупки валюты позволит активнее пополнять международные резервы без нарушения принципа рыночного курсообразования гривни.

В НБУ напоминают, что с апреля 2018 года для повышения прозрачности монетарной политики Нацбанк начали регулярно объявлять объемы интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины. При этом плановые объемы интервенций имеют исключительно индикативный характер, они могут колебаться в зависимости от ситуации на рынке.

"Установление количественных индикаторов для ежедневных интервенций является важным элементом режима плавающего обменного курса", - отмечают в Нацбанке. При этом НБУ не поддерживает никакого значения обменного курса, а присутствие НБУ на валютном рынке обусловлено необходимостью накапливать международные резервы, сглаживать функционирования валютного рынка и поддерживать трансмиссию ключевой процентной ставки.

В первом полугодии НБУ перечислил в госбюджет 64,9 млрд грн. Это на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено Законом о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

Украинская гривня в течение восьми месяцев лидирует по темпам укрепления к доллару.

В конце августа в Нацбанке пообещали продолжить либерализацию валютного рынка. Регулятор считает, что этому способствуют благоприятные макроэкономические условия.

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