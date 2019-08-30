НБУ оценил ситуацию на валютном рынке

Национальной банк Украины будет продолжать либерализацию валютного рынка. Этому способствуют благоприятные макроэкономические условия, сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на Отчет о введении мер защиты.

Всего с начала года Нацбанк отменил или смягчил более 30 валютных ограничений. Одним из ключевых решений во втором квартале стала отмена обязательной продажи части валютной выручки. Ограничение действовало с конца 2012 года.

Среди факторов, способствовавших валютной либерализации в первом полугодии НБУ назвал:

Устойчивый рост экономики Украины. Так по данным Государственной службы статистики, в первом квартале реальный ВВП вырос на 2,5%, а во втором - на 4,6% по сравнению с аналогичными кварталами прошлого года.

Приемлемые показатели платежного баланса. Условия торговли для Украины улучшились из-за снижения цен на природный газ и росте цен на железную руду и зерновые на мировых рынках. Кроме этого, увеличились поступления по оплате труда из-за рубежа, снизились объемы репатриации дивидендов, повысился интерес международных инвесторов к украинским гособлигаций. Эти факторы компенсировали отток валюты, обусловленный в частности значительными объемами погашений госдолга.

Достаточный объем международных резервов для выполнения обязательств Украины. Несмотря на общую высокую долговую нагрузка на госфинансы, международные резервы Украины по итогам первого полугодия остались на уровне конца 2018 года. На 1 июля они составляли $20,6 млрд. А на 1 августа они достигли 6-летнего максимума в $21,8 млрд. Чистая покупка валюты Нацбанком с начала года достигла почти $3 млрд на фоне укрепления гривни.

Дедолларизация госдолга. Доля государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте уменьшилась с 71% по состоянию на 31 декабря 2018 года до 67% на 30 июня 2019-го в общем объеме госдолга. Это уменьшает валютные риски страны.

Снижение интенсивности военного конфликта на востоке страны, стабильная работа банковской системы и улучшение экономических ожиданий. Эти факторы способствовали постепенному восстановлению притока депозитов в нацвалюте в банковскую систему.

НБУ планирует ослаблять и отменять валютные ограничения по мере улучшения макроэкономической ситуации и с учетом оценки эффективности от уже снятых ограничений.

"Конечная цель валютной либерализации - обеспечение режима свободного движения капитала без каких-либо ограничений", - отмечают в НБУ.

НБУ отменил лимит на покупку валюты в кредит.

НБУ отменил лимит на перечисление дивидендов за границу.

Почему отмена обязательной продажи от НБУ – эпохальное событие

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