НБУ отменил лимит на покупку валюты в кредит

Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за кредитные средства в гривне без ограничений по сумме, сообщает пресс-служба НБУ.

Новые валютные ослабления НБУ утвердил 6 августа постановлением "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Документ вступают в силу 8 августа.

"Указанное ослабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств", - пояснили в НБУ.

Регулятор также обязал банки завершать надзор за экспортными операциями в течение пяти рабочих дней с момента получение от НБУ информации о смене обслуживающего банка в таможенной декларации клиента.

Кроме этого, Нацбанк уточнил порядок надзора за импортными операциями в случае смены обслуживающего банка в таможенной декларации.

Изменения позволят избежать двойного контроля клиентской операции, пояснил регулятор.