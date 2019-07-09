НБУ отменил лимит на перечисление дивидендов за границу

Национальный банк (НБУ) отменил все ограничения на перечисление дивидендов за границу для улучшения инвестиционного климата, сообщает пресс-служба регулятора.

"С 10 июля бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро на месяц для одного юридического лица", - сказано в сообщении.

Как поясняют в Нацбанке, репатриация дивидендов в общем не оказывает существенного влияния на рынок, поскольку покупка валюты на эти цели составляет около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту.

"В первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму $1,27 млрд, из которых $1,07 млрд - за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты является на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщают в НБУ.

Отмена лимита на репатриацию дивидендов является третьим существенным валютным ослаблением за последние три недели, подчеркивают в Нацбанке.

Ранее регулятор отменил требование обязательной продажи валютной выручки и лимит на финансирование представительств украинского бизнеса за рубежом. Всего с начала года Национальный банк отменил уже более 30 ограничений на валютном рынке.