НБУ отменил лимит на финансирование иностранных филиалов компаний

Национальный банк Украины (НБУ) отменил лимит на финансирование зарубежных представительств украинских компаний, который ранее составлял 2 млн евро в год. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Отныне операции по переводу средств непосредственно на счет зарубежных подразделений выведены из-под действия лимита и не будут ограничиваться в объемах", - говорится в сообщении НБУ.

Чтобы минимизировать риски оттока капитала Нацбанк установил дополнительные требования для валютного надзора по таким операциям. Украинские компании должны будут предоставлять банкам развернутые сметы и другие документы, которыми обосновывается необходимость сделки по финансированию иностранного филиала.

Отмена лимита не будет распространяться на операции по переводу денег в страны-агрессоры/оккупанты, оффшорные зоны и страны, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации FATF.

Кром того, Нацбанк ввел еще ряд изменений в рамках валютной либерализации и улучшения бизнес-климата.

В частности, упрощено реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами. Нерезиденты теперь смогут переводить деньги, полученные по ценным бумагам, с корсчета в иностранном банке-депозитарии на свой счет в Украине. Инвесторы не будут терять на дополнительной конвертации валют.

Консульские сборы за легализацию товаросопроводительных документов в диппредставительствах тех стран, которые не присоединились к Гаагской конвенции от 5 октября 1961-го, теперь можно платить в наличной иностранной валюте. К таким странам относятся - Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Уругвай.

Расширен также перечень сделок, которые разрешается проводить в иностранной валюте на территории Украины. Регулятор добавил в него операции между финансовым учреждением и Кабинетом министров Украины в рамках международных договоров о кредитах, грантах, ссудах. Это снизит валютные риски государства при осуществлении таких операций, поясняют в НБУ.

Кроме того, регулятор усовершенствовал риск-ориентированный надзор банков в части проверок иностранных банков-контрагентов, которым перечисляют деньги украинские компании. Банки самостоятельно на основании информации из публичных источников будут определять степень риск, а не использовать для этого перечень, предоставленный Нацбанком на основании информации Государственной службы финмониторинга.