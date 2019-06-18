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Дерегуляция:

НБУ отменил обязательную продажу валюты для бизнеса
18.06.2019, 17:57

НБУ отменил обязательную продажу валюты для бизнеса

НБУ отменил обязательную продажу валюты для бизнеса

Норма об обязательной продажи валютной выручки на межбанке перестанет действовать с 20 июня

Национальный банк (НБУ) отменил требование обязательной продажи бизнесом валютных поступлений, чтобы упростить ведение бизнеса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 20 июня. А поступления, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже, уточняет регулятор.

"Очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составил 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты", - сказано в сообщении Нацбанка.

Решение было принято в рамках валютной либерализации, которая предусматривает постепенное снятие всех валютных ограничений в соответствии с улучшением макроэкономических условий в Украине.

С 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, который снял порядка 30 ограничений на валютном рынке. 

С 1 марта норма обязательной продажи валютных поступлений бизнесом была снижена с 50% до 30% .

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Теги: продажа валютной выручки, НБУ, валютная либерализация
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