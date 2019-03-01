НБУ снизил норму продажи валютной выручки

Решение Нацбанка о снижении нормы обязательной продажи валюты экспортерами вступило в силу сегодня, 1 марта.

"Начиная с 1 марта, норма обязательной продажи валютных поступлений бизнесом снижена с 50% до 30%", - напомнили в пресс-службе регулятора.

Реклама

Нацбанк собирается продолжить валютную либерализацию в 2019 году.

"Наша цель - снятие всех валютных ограничений, которые мешают бизнесу, и постепенный переход к режиму свободного движения капитала в соответствии с улучшения макроэкономических условий в Украине", - отмечают в НБУ.

Реклама

Напомним, с 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, который снял порядка 30 ограничений на валютном рынке. Среди новшеств - увеличение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам и разрешение свободно использовать счета юридических лиц за рубежом и счета нерезидентов в банках Украины.