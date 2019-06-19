Почему отмена обязательной продажи от НБУ – эпохальное событие

НБУ отменил одно из самых болезненных валютных ограничений – норматив обязательной продажи валютной выручки.

Отмена нормы именно сейчас – в период политической нестабильности в стране – стала настоящей сенсацией: кажется, это самый либеральный ход "нового" НБУ.

Кто выиграет?

История запрета

Норма обязательной продажи валютной выручки впервые появилась в начале 90-х и просуществовала до 2005 года. Ее реанимировали в 2012-м. На момент оккупации Крыма и начала боевых действий на Донбассе в 2014 году действовало правило продажи половины валютной выручки. Летом того же года НБУ увеличил его до 100%.

Для того чтобы полностью упразднить, как шутят банкиры, "священную корову валютного регулирования", действующему руководству Нацбанка понадобилось пять лет. Все это время ограничение было одним из самых важных для иностранных инвесторов, отмечает глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

Многие финансисты надеялись, что обязательную продажу отменят уже 7 февраля – в день, когда вступил в силу новый либеральный закон о валюте, но в НБУ решили ограничиться сокращением нормы с 50 до 30%.

В последние месяцы бизнес продавал около 90% всей валютной выручки, отмечают в Нацбанке. Предпосылки для полной отмены обязательной продажи НБУ отмечал еще в конце прошлого года: регулятор стал фиксировать значительный рост объемов межбанка, рассказывал на февральском валютном форуме в Киеве директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

Параллельно со смягчением обязательной продажи Нацбанк отменил правило Т+1 - купить валюту можно только на следующий день после того, как компания принесет в банк гривню. В мае регулятор расширил лимит на репатриацию дивидендов с 7 до 12 млн евро.

Всеобщий праздник

Осторожная тактика Нацбанка, к которой рынок уже привык, сделала новость о снятии обязательной продажи настоящей сенсацией. Послабление затронет практически все украинские компании, которые так или иначе работают за рубежом, отмечает глава совета фармкомпании Дарница Дмитрий Шимкив.

"Это важно для людей, у которых были инвестиции за границу, кто работал за рубежом и имел там счета, – говорит он. – Особенно выиграет бизнес, который экспортирует и импортирует, а также международные инвесторы".

За счет того, что валютообменных операций станет значительно меньше, компании смогут сократить транзакционные затраты, отметил в разговоре с LIGA.net финдиректор одного из крупных промышленных предприятий. Наибольший эффект от либерализации получат малые и средние компании, добавляет замисполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

"Для мелких экспортеров, которые, в отличие от крупных, не имеют офшоров, где складируют выручку, это вообще джек-пот, – поясняет она. – Можно нормально управлять своей валютой".

Отмена обязательной продажи на руку и НБУ – ограничение противоречило подходам закона "О валюте", который сделал ненужным валютный надзор для операций до 150 000 грн, рассказывал в интервью LIGA.net замглавы Нацбанка Олег Чурий.

"Нам это тоже мешало, поскольку как раз именно из-за обязательной продажи банкам все равно приходилось проверять сделки до 150 000 грн", – отмечал он.

Какой либерализации еще не хваает

Отмена обязательной продажи валютной выручки только частично облегчит жизнь бизнесу. Большая проблема – компании по-прежнему не могу обналичить полученную выручку, для этого ее все равно нужно обменивать на гривню.

На очереди, по плану регулятора, полная отмена лимитов на вывод дивидендов "дочками" иностранных компаний, а также расширение максимальной суммы дневной покупки валюты населением.

Полностью свободное движение капитала в Украине возможно только после того, как парламент примет пул законов в рамках международной инициативы по борьбе с уклонением от налогов BEPS, отмечают в Нацбанке.

Графика: НБУ Графика: НБУ

Вслед за правом распоряжаться валютными доходами должна последовать либерализация и в покупке валюты, отмечает финансист Роман Сульжик. Ключевое ограничение для бизнеса в этом смысле – валюту по-прежнему можно купить только под обязательства. Иностранцев, которые рассматривают варианты вложения в украинский бизнес интересует вопрос дивидендов, добавляет Ковалив из Национального инвестсовета.

"Они смотрят на текущее регулирование, а не на перспективы либерализации в Украине, – говорит она. – Многие боятся, что НБУ может в любой момент ввести новые ограничения".

В Нацбанке настаивают: все ограничения в конечном итоге будут сняты. НБУ за последние четыре года не ввел ни одной новой меры, но валютная либерализация должна происходить как следствие прозрачной работы и честной уплаты налогов со стороны бизнеса, отмечал на одной из пресс-конференций Чурий.

"Мы не хотим спешить, главное условие для снятия ограничений – макрофинансовая стабильность, – говорил он в интервью LIGA.net. – Очень не хотелось бы что-то отменять, чтобы потом снова его вводить".