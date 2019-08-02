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02.08.2019, 13:37

Не хватайтесь за сердце: почему важно давать гривне укрепляться

Константин Фастовец

глава аналитического департамента ИК Adamant Capital

Укрепление гривны - это нормально. Национальная валюта может двигаться против других денежных единиц в оба направления

Доллар по 25. Необычное для украинского рынка укрепление национальной валюты в конце июля подвергло политику Национального банка Украины жесткой критике со стороны ряда финансовых экспертов.

Аргументы приводятся самые разные – негативный эффект на платежный баланс, упущенная возможность более активно пополнять резервы, отсутствие координации действий с Министерством финансов Украины, которое заложило в бюджет на конец года цифру 29,4.

Многих также волнует спекулятивный характер денег, которые, собственно, и стали основной причиной внезапного всплеска спроса на нацвалюту, ведь нерезиденты за последние три месяца вложили в украинские ОВГЗ почти $2 млрд. Эти средства не пришли к нам в виде прямых инвестиций, которые как правило несут долгосрочный характер, а были потрачены на покупку ценных бумаг и могут быть в любой момент выведены обратно.

Некоторые из вышеперечисленных опасений действительно являются вполне обоснованными и именно поэтому Национальный банк выкупил за те же три месяца около $1,7 млрд. Однако критики требуют от регулятора более жесткого влияния на рынок.

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Хотелось бы напомнить, что НБУ с 2015 года не просто так перешел на политику плавающего валютного курса, и что фиксирование гривны на какой-либо отметке имеет негативные последствия, даже если ограничения касаются возможностей для ее укрепления. (почему нельзя фиксировать курс гривни, читайте здесь)

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Основная причина – формирование ожиданий. Представьте себе ход мыслей человека, который убежден, что национальная валюта всегда движется против доллара только в одном направлении – вниз. Сможете ли вы его заставить держать свои сбережения в гривне по ставке, которая всего на несколько процентных пунктов выше, чем ее долларовый эквивалент? А ведь именно обесценению учит история украинской денежной единицы.

Если в ранних двухтысячных доллар можно было купить за пять гривен, то в 2012-м уже за восемь, а сегодня отметка 25 выглядит, с точки зрения многих экспертов, слишком заниженной. 

Как ведут себя люди, пережившие эти события, когда видят, что гривна начинает девальвировать? Конечно покупают доллары, а если они работают финансистами в экспортно-ориентированных компаниях, то советуют придержать валютную выручку, чтобы более выгодно продать ее позже. Последствие такого мышления – еще более стремительный рост обменного курса.

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Абсолютно по тем же причинам банки, которые являются основными финансовыми агентами экономики, до сих пор оценивают инфляцию на следующие 12 месяцев на уровне 9,6% (несмотря на то, что НБУ таргетирует 5,2%). Ведь в стабильность национальной валюты в нашей стране не верят даже они. Понимая это, регулятор вынужден держать учетную ставку на, казалось бы, заоблачном уровне в 17%.

Таким образом, укрепление гривны – это, в первую очередь, борьба с менталитетом агентов украинской экономики. Возрождение веры в то, что национальная валюта может двигаться против других денежных единиц в оба направления, и что не стоит "хвататься за сердце" при первых признаках девальвации. Это борьба с инфляционными ожиданиями, которые, в итоге, сами эту инфляцию и порождают. Это путь к безопасному снижению ставок, который так необходим для активного развития экономики. 

Гривня укрепилась. О том, хорошо это или плохо, и как с этим жить, читайте здесь.

Министр финансов Оксана Маркарова считает, что НБУ делает недостаточно для сдерживания роста гривни. Что она имеет ввиду, читайте здесь. В НБУ же заявили, что ведомство не будет мешать гривне укрепляться.  

О том, как НБУ покупает доллары и куда девается гривня, читайте здесь

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Теги: курс гривны, гривна укрепляется, доллар по 25
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