НБУ не будет мешать гривне укрепляться

Национальный банк Украины (НБУ) не будет препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко агентству Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что в Украине - плавающий, а не фиксированный курс гривни. "У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн/$1 или не дать гривне ослабнуть более 30 грн/$1. То есть, в этом и есть суть политики плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения", - сказал он.

Как отметил Пономаренко, НБУ придерживается стратегии валютных интервенций на 2016-2020 гг., которые не влияют на направление движения курса гривни.

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По его словам, курс гривни укрепляется под воздействием рыночных факторов. Прежде всего, это рост интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, благоприятная ситуация на внешних рынках для украинского экспорта, а также относительно низкие темпы импорта и репатриации дивидендов. Благоприятная ситуация на валютном рынке в течение большей части этого года, сказал он, дает НБУ возможность пополнять международные резервы.

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"Формирование такой "подушки безопасности" будет важным фактором сглаживания значительных курсовых колебаний в будущие периоды, а также успешного прохождения периода пиковых выплат по внешнему долгу Украины в течение 2019-2021 гг.", - отметил Пономаренко.

Он также сообщил, что НБУ 31 июля купил на межбанке около $170 млн, с начала июля - более $1 млрд, с начала года - более $2,5 млрд.

Напомним, ранее Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала НБУ за бездействие в сдерживании роста курса гривни.