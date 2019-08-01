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01.08.2019, 10:02

НБУ не будет мешать гривне укрепляться

НБУ не будет мешать гривне укрепляться

В Нацбанке заявляют, что в Украине - плавающий, а не фиксированный курс

Национальный банк Украины (НБУ) не будет препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко агентству Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что в Украине - плавающий, а не фиксированный курс гривни. "У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн/$1 или не дать гривне ослабнуть более 30 грн/$1. То есть, в этом и есть суть политики плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения", - сказал он.

Как отметил Пономаренко, НБУ придерживается стратегии валютных интервенций на 2016-2020 гг., которые не влияют на направление движения курса гривни.

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По его словам, курс гривни укрепляется под воздействием рыночных факторов. Прежде всего, это рост интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, благоприятная ситуация на внешних рынках для украинского экспорта, а также относительно низкие темпы импорта и репатриации дивидендов. Благоприятная ситуация на валютном рынке в течение большей части этого года, сказал он, дает НБУ возможность пополнять международные резервы.

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"Формирование такой "подушки безопасности" будет важным фактором сглаживания значительных курсовых колебаний в будущие периоды, а также успешного прохождения периода пиковых выплат по внешнему долгу Украины в течение 2019-2021 гг.", - отметил Пономаренко.

Он также сообщил, что НБУ 31 июля купил на межбанке около $170 млн, с начала июля - более $1 млрд, с начала года - более $2,5 млрд.

Напомним, ранее Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала НБУ за бездействие в сдерживании роста курса гривни. 

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Теги: курсы валют, курс гривни, курс доллара, валютный курс
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