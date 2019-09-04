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Гривня продолжает лидировать по темпам укрепления к доллару

Гривня продолжает лидировать по темпам укрепления к доллару
04.09.2019, 18:41

По итогам восьми месяцев, украинская валюта первая в мире по силе укрепления

Украинская гривня в течение восьми месяцев удерживает первенство по темпам укрепления к доллару. Об этом в Facebook написал старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, лучше выглядят только цифровые валюты.

Причинами укрепления гривни Шевчишин назвал жесткую монетарную политику НБУ, благоприятную ценовую конъюнктуру сырьевых рынков и политический оптимизм.

Самым неустойчивым с начала года оказался аргентинский песо. Он обвалился в течение одного дня, в результате неожиданных итогов предварительного голосования на пост президента. "Действующий президент, предлагающий жесткую политику оздоровления экономики проиграл популисту, что может перечеркнуть ход реформ и привести к новому дефолту", - отмечает Шевчишин.

Второй нестабильной валютой стал узбекский сум, на устойчивость которого повлияла либерализации валютного рынка в стране и установление плавающего курса.

Более 10% потеряли валюты Турции (из-за конфронтации с США и Европой), а также Швеции, автопром которой страдает от конфликта между Китаем и США.

В августе лидером падения остался аргентинский песо, вслед за ним падение начал бразильский реал (Бразилия - одним из главных торговых партнеров Аргентины), узбекский сум сместился на третье место антирейтинга.

Лидером по темпам роста в августе стала японская иена. "Торговая война Китая и США привела к большому притоку в первую очередь азиатского капитала в Японию, как тихую гавань, спровоцировав таким образом укрепление иены на 2,3%", - отмечает Шевчишин.

  • Гривня с начала 2019 года укрепилась к американскому доллару на 9,1%, что является лучшим результатом среди мировых валют.

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