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НБУ закрыл свои обязательства перед госбюджетом

НБУ закрыл свои обязательства перед госбюджетом
02.09.2019, 16:15

За шесть месяцев Нацбанк перечислил в госбюджет сумму, превышающую план на 17 млрд грн

В первом полугодии Национальный банк Украины перечислил в государственный бюджет Украины 64,9 млрд грн. Это на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено Законом о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на данные из расширенного пакета промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие.

Как отмечают в НБУ эти данные обнародованы впервые. До сих пор Нацбанк публиковал только годовую консолидированную финотчетность и квартальный отчет о финансовом положении.

Согласно обнародованной 30 августа отчетности за первое полугодие, валюта баланса НБУ уменьшилась на 5%, если сравнить с консолидированными балансовыми данным на 31 декабря 2018 года, и составляет 993,6 млрд ​​грн. Регулятор связывает это уменьшение с погашением обязательств по кредитам, полученным от Международного валютного фонда.

В части обязательств Нацбанка в первом полугодии значительно выросли остатки средств банков (на 41%), государственных и других учреждений (на 75%). Зато сумма депозитных сертификатов сократилась на 27%.

Сумма консолидированной прибыли Нацбанка за шесть месяцев составила почти 6,4 млрд грн, если сравнить с убытком в 1,13 млрд грн, который был получен за аналогичный период 2018 года и был связан со значительным укреплением курса гривни к иностранным валютам. Укрепление гривни в 2019 году также повлекло заметное негативное влияние на прибыль.

В НБУ основными статьями, которые сегодня формируют сумму прибыли Нацбанка, называют процентные доходы и результаты переоценки ценных бумаг, которые учитываются по справедливой стоимости.

  • В конце июля министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала НБУ за бездействие в сдерживании роста курса гривни.
  • Замглавы НБУ Олег Чурий в конце августа заявил, что Нацбанк не собирается возвращаться к политике фиксированного курса. При этом рассматривает варианты снижения влияния курса на бюджетные показатели.
  • в 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума. В 2017 году банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.
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