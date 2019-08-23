НБУ назвал оптимальный курс гривни к доллару

Национальный банк Украины считает, что оптимальный курс гривни к доллару – это рыночный курс, и не собирается возвращаться к политике фиксированного курса. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на замглавы регулятора Олега Чурия.

По его мнению, колебания круса гривны нельзя назвать слишком резким, если сравнивать с валютами других стран. При этом он сообщил,что НБУ вместе с Министерством финансов "рассматривает варианты снижения влияния курса на бюджетные показатели".

"Но это не означает, что Нацбанк будет менять свою политику. В частности, возврат к политике фиксированного курса мы даже не рассматриваем, поскольку такая политика привела к двум очень серьезным кризисам", - сказал он.

Чурий сообщил о сокращении притока валюты от нерезидентов для покупки ОВГЗ: при этом "кое-кто даже выходил с ОВГЗ. "Но это не имело значительного влияния на курс. Сейчас Украина имеет приемлемые условия торговли: благоприятные цены на мировом рынке и большой урожай", - добавил заместитель главы НБУ.

Он напомнил, что НБУ выкупил почти 100% средств, которые поступили от нерезидентов для покупки гособлигаций. "Если бы покупали больше, могли бы стать помехой укреплению гривны. Но наша цель - не влияние на курсообразование, а пополнения резервов и недопущение резких колебаний", - сказал Чурій.

"Оптимальный курс - рыночный, который формируется под влиянием спроса и предложения, стабилизируя платежный баланс. Понятно, что экспортерам не нравится резкое укрепление валюты, импортерам - девальвация. Но рыночный курс балансирует все в интересах экономики", - заключил он.

23 августа гривня значимо укрепилась. Официальный курс валют – 25,04 грн за доллар и 27,75 – за евро.

В конце июля министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала НБУ за бездействие в сдерживании роста курса гривни.

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