НБУ увеличит закупку валюты

Во II-III кварталах 2019 года Национальный банк Украины намерен покупать до $20 млн в день для наращивания международных резервов. Это на $5 млн больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал с февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По расчетам Нацбанка, покупка в $20 млн в день не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке.

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С начала года объемы торгов на межбанке на фоне валютной либерализации и снятия ограничений для бизнеса выросли почти на 40%. Это позволяет НБУ также увеличивать объемы покупки валюты, ощутимо не влияя на динамику курса гривни, определенную фундаментальными экономическими факторами.

Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке в январе-апреле 2019 года составила около $900 млн. В то же время официальный курс гривни с начала года укрепился на 4%. В НБУ отмечают, что, осуществляя такие интервенции, регулятор придерживался Стратегии валютных интервенций на 2016-2020 годы. Национальный банк не выкупал валюту во время колебаний в сторону обесценивания гривни, а пополнял международные резервы Украины только при благоприятных условиях на валютном рынке.

Напомним, с апреля 2018 года НБУ с целью повышения прозрачности монетарной политики в части проведения интервенций на валютном рынке начал регулярно объявлять объемы интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины.

Напомним, что международные резервы Украины на 1 апреля 2019 года составили $20,63 млрд грн, увеличившись за месяц на 2,1%.



Ранее сообщалось, что в течение первых трех месяцев 2019 года отмечается стабильность валютного рынка.