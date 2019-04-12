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12.04.2019, 17:40

Минфин назвал факторы влияния на валютный рынок

Минфин назвал факторы влияния на валютный рынок

В I квартале на валютный рынок Украины влияли сужение дефицита торгового баланса, продажи валюты экспортерами и нерезидентами, инвестировавшими в ОВГЗ

В течение первых трех месяцев 2019 года отмечается стабильность валютного рынка. Об этом говорится в апрельском Макроэкономическом обзоре и прогнозе Министерства финансов.

По данным Минфина, на валютный рынок в феврале влияли несколько факторов. Среди них сужение дефицита торгового баланса на фоне высоких объемов сбора урожая зерновых в прошлом году, который превысил исторический максимум.

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Еще одним фактором, влиявшим на рынок, в Минфине называют привлечение нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа: в I квартале 2019 года портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился в три раза до 20,3 млрд грн на 1 апреля 2019 года (96% портфеля составляют номинированные в гривне ОВГЗ).

Также на рынок влияла и продажа иностранной валюты экономическими агентами в условиях приближения сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет.

В Минфине отмечают, что международные резервы выросли до $20,6 млрд в конце I квартала (что соответствует уровню конца 2013 года).

Ранее сообщалось, что урожай зерновых в 2018 году достиг исторических 70,06 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Напомним, что 19 марта Минфин на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлек в госбюджет 12,53 млрд грн, 29 января - рекордные 18,3 млрд грн, на аукционе 15 января иностранные покупатели инвестировали в ОВГЗ $150 млн.

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Теги: валютный рынок, Минфин
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