Нерезиденты купили гривневые ОВГЗ на $150 млн

На аукционе Министерства финансов 15 января иностранные покупатели инвестировали в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) $150 млн. Об этом на брифинге 16 января заявил замглавы НБУ Олег Чурий, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Это результат высокого интереса нерезидентов к украинскому рынку", - отметил он.

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Также Чурий анонсировал открытие счета Международного депозитария в НБУ. По его словам, это существенно упростит доступ иностранных инвесторов к украинским финансовым инструментам.

Ранее совет НБУ предложил разработать программу выпуска целевых облигаций внутреннего госзайма для финансирования отдельных отраслей экономики.