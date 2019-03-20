Минфин привлек в бюджет более 12 млрд грн

19 марта Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,53 млрд грн.

Согласно данным, опубликованным на сайте министерства, были размещены ОВГЗ как в гривнях, так и в долларах.

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Больше всего гривневые средства привлечены от продажи облигаций на 3, 6, 8 месяцев и 1,5 и 2 года со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5%, 18,25%, 18% годовых соответственно.

Суммы размещения - 5,06 млрд грн, 0,62 млрд грн, 0,59 млрд грн, 0,49 млрд грн, 3,39 млрд грн соответственно.

Долларовые ОВГЗ размещены на 3 месяца на $80,7 млн под 6,5% годовых, 1 год - на $1,97 млн под 7,25% годовых, 2 года - на $2,5 млн под 7,5% годовых.

Ранее сообщалось, что 29 января Минфин привлек в госбюджет рекордную сумму - 18,3 млрд грн, на аукционе 15 января иностранные покупатели инвестировали в ОВГЗ $150 млн.