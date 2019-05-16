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16.05.2019, 10:18

Минсоцполитики назвало дату старта монетизированных льгот на ЖКХ

Минсоцполитики назвало дату старта монетизированных льгот на ЖКХ

Льготы на услуги ЖКХ будут выплачиваться в наличной и безналичной форме

Монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг стартует с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"С первого октября 2019 года стартует монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно принятому решению параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме - наличная и безналичная", - говорится в сообщении.

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Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через Ощадбанк. Для этого Ощадбанк будет вести учет льготников и денег, которые будут поступать на счет для выплаты. Затем Ощадбанк будет переводить средства на счета управляющих компаний и исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и банком.

Льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим льготникам на основании их заявлений в органы социальной защиты населения. Последние, в свою очередь, ежемесячно будут формировать реестры льготников для выплат, и передавать их в Минсоцполитики. Затем, министерство, обработав полученные реестры, будет направлять их в Ощадбанк и переводить банку деньги для выплаты монетизированных льгот. Таким образом, средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.

"Цель внедрения этих механизмов – объединить максимальное удобство для граждан и создание необходимых условий для развития прозрачного и конкурентного рынка предоставления жилищно-коммунальных услуг", – подчеркнули в министерстве.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство планирует монетизировать все существующие льготы - по примеру монетизации коммунальных субсидий.

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Теги: монетизация льгот
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