Гройсман заявил о планах монетизировать все льготы

Правительство Украины планирует постепенно монетизировать все существующие льготы - по примеру монетизации коммунальных субсидий. Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Это не эксперимент. В прошлом году мы начали монетизацию субсидий между производителями услуг, то есть сделали реестр субсидиантов и запустили первый оборот между производителями", - сказал Гройсман.

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Кроме того, он отметил, что с 1 января началась монетизация субсидий для всех, кто получал ее впервые. "Это нельзя завершать. Далее у нас на очереди монетизировать все льготы", - подчеркнул Гройсман.

Он также сказал, что кризиса неплатежей нет. "15-25% в зависимости от региона, нет плохой статистики", - отметил он. "Хотя паникеры пытаются это накручивать. Но это деньги людей и не надо за них решать, куда эти деньги девать. Потребитель будет пытаться беречь эти средства, экономить, чтобы оставить часть этих денег себе", - добавил Гройсман.

Ранее сообщалось, что субсидии в мае автоматически переназначат трем миллионам семей.

Напомним, в марте правительство направило на субсидии 5,7 млрд грн.