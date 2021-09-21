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Начали действовать новые правила использования РРО и ПРРО: что изменилось

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 18:43
Начали действовать новые правила использования РРО и ПРРО: что изменилось - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов утвердило новые правила для установления регистраторов расчетных операций (РРО) и программных регистраторов расчетных операций (ПРРО). Соответствующий приказ Минфина от 26 июля 2021 № 427 вступил в силу 17 сентября.

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Согласно приказу, введение  в эксплуатацию РРО будет занимать меньше времени – не более трех рабочих дней с даты бронирования лицом фискального номера регистратора в Государственной налоговой службе (ГНС). Ранее такая процедура занимала около трех суток.

Изменились требования к статусу устройства программного РРО. Отныне ПРРО может быть установлен и использоваться только на устройстве, принадлежащему хозсубъекту на праве собственности, владения, пользования, на которого зарегистрировано ПРРО.

Чтобы провести расчетные операции на устройствах ПРРО, нужно предварительно внести сертификаты электронных подписей и/или печатей в Реестр по такому ПРРО.

Отныне использовать ПРРО в оптовой и/или розничной торговле топливом запрещается.

Документом также урегулирован вопрос внесения или выдачи наличных с места проведения расчетов с регистрацией через РРО/ПРРО.

Во время регистрации ПРРО каждому хозсубъекту дополнительно присваивается локальный номер ПРРО.

Зарезервированный за ПРРО фискальный номер, присваиваемый электронным документам, формируется как уникальный набор букв и цифр, или цифр, разделенных точками.

  • 17 октября 2020 года президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. В конце ноября президент внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке на год обязательного введения РРО для физлиц-предпринимателей (№4439). Депутаты его поддержали.

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Наталия Фреик
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