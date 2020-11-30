Зеленский предлагает отложить введение кассовых аппаратов для ФОПов на год – законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке на год обязательного введения регистратора расчетных операций (РРО) для физлиц-предпринимателей. Текст законопроекта №4439 опубликован на сайте парламента.

Согласно документу, обязательное применение РРО откладывается до 1 января 2022 года для предпринимателей второй-четвертой групп, если их доходы не превышают максимальный уровень дохода, уставленного для первой группы предпринимателей.

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Также законопроектом предлагается привязать максимальные уровни доходов групп предпринимателей к минимальной зарплате.

В частности, для первой группы уровень максимального дохода будет ограничен 167 минимальными зарплатами (835 000 грн) вместо 1 млн действующего на сегодняшний день ограничения. Для второй группы – 834 минимальной зарплаты (4,17 млн грн), вместо 5 млн грн.

В документе прописана отмена штрафов за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном расчете РРО. Также отменяется штраф за отсутствие предварительного программирования товаров в программном РРО.

В законопроект внесено предложение продлить до 1 января 2022 года применение пониженных штрафов за нарушение закона об использовании РРО.

Также авторы документа предлагают ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неприменение РРО при предоставлении таких услуг.

Необходимость принятия законопроекта вызвана введением карантина для предотвращения распространения COVID-19, ставящего перед бизнесом сложные вызовы, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

17 октября 2020 года президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать, в том числе, все физлица-предприниматели, которые работают на 2-4 группах плательщиков Единого налога.

17 ноября Верховная Рада отклонила законопроект №4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей. Перед голосованием автор законопроекта, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев (Слуга народа) предложил снять его с рассмотрения из-за недостаточного количества голосов.

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Роман Брыль

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