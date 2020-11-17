Депутаты не смогли отсрочить кассовые аппараты для ФОПов: под Радой столкновения – видео

Верховная Рада отклонила законопроект №4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 17 народных депутатов.

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Перед голосованием автор законопроекта, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев (Слуга народа) предложил снять его с рассмотрения из-за недостаточного количества голосов. Он призвал парламент найти новое компромиссное решение.

И.о. председателя Верховной Рады Елена Кондратюк назвала результаты голосования "позорными".

"Я не понимаю, зачем было выносить этот закон и решение такое позорное принимать. Давайте мы все будем ответственно относиться к тем людям, которые стоят возле Верховной Рады", – заявила она.

Утром движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы перекрыли митингующие, которые выступают против кассовых аппаратов для ФОПов.

В организации "Предприниматели Украины/# SaveФОП" сообщили, что требуют принятия законопроектов №2644 и №2645, которые предлагают отменить законы 128-IX и 129-IX, обязывающие физических лиц предпринимателей иметь кассовые аппараты.

Позже в сети появилось видео, как протестующие пытаются прорваться к зданию парламента.

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Юрий Тарасовский

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