Депутаты не смогли отсрочить кассовые аппараты для ФОПов: под Радой столкновения – видео
Верховная Рада отклонила законопроект №4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.
За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 17 народных депутатов.
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Перед голосованием автор законопроекта, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев (Слуга народа) предложил снять его с рассмотрения из-за недостаточного количества голосов. Он призвал парламент найти новое компромиссное решение.
И.о. председателя Верховной Рады Елена Кондратюк назвала результаты голосования "позорными".
"Я не понимаю, зачем было выносить этот закон и решение такое позорное принимать. Давайте мы все будем ответственно относиться к тем людям, которые стоят возле Верховной Рады", – заявила она.
Утром движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы перекрыли митингующие, которые выступают против кассовых аппаратов для ФОПов.
В организации "Предприниматели Украины/# SaveФОП" сообщили, что требуют принятия законопроектов №2644 и №2645, которые предлагают отменить законы 128-IX и 129-IX, обязывающие физических лиц предпринимателей иметь кассовые аппараты.
Позже в сети появилось видео, как протестующие пытаются прорваться к зданию парламента.
- 17 октября президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать, в том числе, все физлица-предприниматели, которые работают на 2-4 группах плательщиков Единого налога.
- ГНС разрешила использовать смартфоны вместо кассовых аппаратов в апреле 2019-го.
- 16 ноября сообщалось, что налоговый комитет Верховной Рады планирует предложить депутатам принять консолидированный вариант законопроекта об отсрочке применения кассовых аппаратов для ФОПов, который не будет охватывать рисковые группы.
- Подробнее об РРО в смартфоне читайте здесь, о налоговых изменениях для ФОПов – здесь.
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