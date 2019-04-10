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10.04.2019, 11:27

ГФС разрешила использовать гаджеты вместо кассового аппарата

ГФС разрешила использовать гаджеты вместо кассового аппарата

Восемь проектов для замены кассовых аппаратов включены в реестр РРО

Государственная фискальная служба (ГФС) включила в госреестр регистраторов расчетных операций (РРО) восемь экспериментальных программ, призванных заменить традиционные кассовые аппараты и позволить использовать в их качестве смартфоны и планшеты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В перечень, утвержденный приказом Кабмина, вошли семь ПО, разработанных украинскими частными компаниями, и система "Электронный чек" (E-Receipt) от ГФС.

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Эти системы будут использовать участники экспериментального проекта для регистрации расчетных операций в интернет-торговле, ресторанах, при купле-продаже валюты, в торговле через автоматы, перевозках пассажиров и др.

По окончанию тестового периода, 31 декабря 2019 года, Минфин решит, какие системы снять с регистрации, а какие рекомендовать к дальнейшей эксплуатации.

В Кабмине анонсировали внедрение электронного чека и электронизацию налогообложения летом 2018 года.

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Теги: кассовые аппараты, электронный чек
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