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27.03.2019, 16:21

Минфин одобрил эксперимент по замене кассовых аппаратов

Минфин одобрил эксперимент по замене кассовых аппаратов

Минфин утвердил восемь экспериментальных программ для замены кассовых аппаратов

Министерство финансов утвердило перечень программно-технических комплексов, участвующих в эксперименте по инновациям в сфере регистрации расчетных операций (РРО). Об этом сообщает в Facebook пресс-служба министерства.

Межведомственная рабочая группа рекомендовала для тестирования восемь проектов новых РРО.

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В Минфине пояснили, что в шести проектах реализация фискальных функций осуществляется с помощью электронной подписи с использованием защищенных носителей личных ключей (в одном из проектов реализована технология MobileID). В двух других - "модифицированная" технология НБУ.

В перечень одобренных проектов новых РРО вошли разработанная ГФС система E-Receipt, а также семь проектов частных компаний:

  • Комплекс обработки фискальной информации ИКС ПРРО от ООО ИКС-Техно
  • Реестр расчетных операций специализованный (СРРО) от ООО Платисервис 
  • Программный комплекс Вебкаса (Webkassa) от ООО КТД-Освіта 
  • Фискальный сервер iNNOVATE! от ООО Систем продакшн 
  • Смарт КАСА от ООО Вчасно сервіс 
  • Easy  SI от ООО Ізі софт 
  • Укртримекс РРО от ООО Укртримекс 
  • Система E-Receipt  (e-Чек) от Государственной фискальной службы


До 1 апреля Государственная фискальная служба должна обеспечить регистрацию этих новейших моделей в реестре РРО.

Предполагается, что систему будут тестировать девять месяцев.

Ранее сообщалось, что в 2018 году расчетные операции нарушали 100% предпринимателей.

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Теги: кассовый аппарат, расчетные операции
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