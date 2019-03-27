Минфин одобрил эксперимент по замене кассовых аппаратов

Министерство финансов утвердило перечень программно-технических комплексов, участвующих в эксперименте по инновациям в сфере регистрации расчетных операций (РРО). Об этом сообщает в Facebook пресс-служба министерства.
Межведомственная рабочая группа рекомендовала для тестирования восемь проектов новых РРО.
В Минфине пояснили, что в шести проектах реализация фискальных функций осуществляется с помощью электронной подписи с использованием защищенных носителей личных ключей (в одном из проектов реализована технология MobileID). В двух других - "модифицированная" технология НБУ.
В перечень одобренных проектов новых РРО вошли разработанная ГФС система E-Receipt, а также семь проектов частных компаний:
До 1 апреля Государственная фискальная служба должна обеспечить регистрацию этих новейших моделей в реестре РРО.
Предполагается, что систему будут тестировать девять месяцев.
Ранее сообщалось, что в 2018 году расчетные операции нарушали 100% предпринимателей.