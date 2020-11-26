Нафтогаз показал убыток в 17 млрд грн за три квартала. Объясняет низкой ценой газа

Убыток Группы Нафтогаз за три квартала 2020 года составил 17 млрд грн, в то время, как за аналогичный период прошлого года Группа получила прибыль в размере 12,9 млрд грн. Об этом говорится в финансовом отчете Нафтогаза Украины, опубликованном на ее официальном сайте.

Причиной убытка Группа называет падение спроса и низкие цены на газ.

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За третий квартал убыток Нафтогаза составил 5,5 млрд грн, что на 700 млн грн больше убытка Группы по итогам третьего квартала 2019 года (4,8 млрд грн).

"В сравнении с предыдущим кварталом на финансовые результаты повлияло значительное снижение цен на газ и увеличение объемов продажи газа", – говорится в сообщении.

Нафтогаз обращает внимание, что платежи за часть поставок газа, реализованных до 31 июля 2020 года в рамках специальных обязательств (ПСО), остаются просроченными, что стало причиной начисления резерва сомнительных долгов в сумме 3,7 млрд грн за девять месяцев текущего года.

"Резерв сомнительных долгов будет иметь негативное влияние на финансовые показатели Группы в следующем квартале", – указано в отчете.

Движение денежных средств от операционной деятельности за три квартала составило 16,1 млрд грн, что соответствует аналогичному показателю за три квартала прошлого года (16,9 млрд грн).

Нафтогаз добыл 10,7 млрд куб.м газа и реализовал 12 млрд куб.м газа в январе-сентябре 2020 года.

Капитальные инвестиции за данный период составили 11,8 млрд грн, что ниже запланированного на 2020 год объема (20 млрд грн).

Чистый долг Группы снизился с 42,6 млрд грн по состоянию на конец 2019 года до 19,7 млрд грн на конец третьего квартала.

Нафтогаз заплатил 39,6 млрд грн дивидендов за 2019 год в госбюджет в текущем году и 8,5 млрд грн выплачено дивидендов в конце 2019 года.

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Роман Брыль

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