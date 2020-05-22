Налог на недвижимость. В Минфине подсчитали, сколько теряют местные бюджеты

Ежегодно местные бюджеты теряют около 2 млрд грн из-за недоплат по налогу на недвижимость. Причина - отсутствие полной базы в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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По оценкам экспертов, в базе Госреестра отсутствуют почти 40% объектов налогообложения.

В Минфине считают, что органы местного самоуправления должны обеспечить полноценную работу по наполнению Госреестра и электронной базы, что позволит дополнительно привлечь в местные бюджеты около 2 млрд грн в 2021 году.

В министерстве напоминают, что база налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, находящихся в собственности физлиц, вычисляется на основании данных Реестра.

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По итогам 2019 года от уплаты налога на недвижимость в местные бюджеты поступили 4,9 млрд грн, а за 2018 год - 3,7 млрд грн.

С 1 января в связи с увеличением минимальной зарплаты до 4723 грн выросли и некоторые нологи и сборы. В частности, налог на недвижимость , который определяют в размере не более 1,5% минимальной зарплаты за 1 кв. м, составляет 70,85 грн.