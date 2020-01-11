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С 2020 года выросли местные налоги. Какие и на сколько

С 2020 года выросли местные налоги. Какие и на сколько
11.01.2020, 11:49

С 1 января выросли налоги, привязанные к размеру минимальной зарплаты

С 1 января минимальная зарплата выросла до 4723 грн. Ее рост обусловил увеличение суммы большинства местных налогов для бизнеса и физлиц, пишет Интерактивная бухгалтерия.

В частности, налог на недвижимость, который определяют в размере, не превышающем 1,5% минимальной зарплаты за 1 кв. м составит 70,85 грн (4723 грн х 1,5%) (пп. 266.5.1 Налогового Кодекса Украины).

Сбор за парковку авто составит 3,54 грн. Его определяют за 1 кв. м площади земельного участка, отведенного для парковки, в размере до 0,075% минимальной зарплаты (пп. 2681.3.1 НКУ).

Транспортный налог с владельцев легковых авто. Он касается тех, чьи автомобили не старше пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых более 375 размеров минимальной зарплаты. В 2020 году придется заплатить 1 771 125 грн (4723 грн х 375) (пп. 267.2.1 НКУ). Ставка налога неизменна и составляет в расчете на календарный год 25 000 грн за авто.

Туристический сбор устанавливают за каждые сутки временного размещения (ночевки) в размере до 0,5% - для внутреннего туризма и до 5% - для въездного туризма от размера минимальной зарплаты для одного человека (пп. 268.3.1 НКУ). На 2020 год это 23,62 грн (для туризма) и 236,15 грн (для въездного туризма).

При этом издание напоминает, что в НКУ установлены предельные размеры, а конкретные величины местных налогов определяются решениями местных советов. Кроме того, с 1 января местные налоги уплачиваются на новые бюджетные счета.  

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