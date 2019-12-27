Госбюджет, ФОПы и акцизы: главные налоговые изменения в 2020 году. Дайджест от Ліга:Закон

До Нового года Верховная Рада не успела принять большой пакет поправок в Налоговый кодекс – помешали политические события вокруг законопроекта об открытии рынка земли.

Тем не менее, есть ряд важных изменений, о которых нужно знать. О них – в дайджесте ЛІГА:ЗАКОН.

Госбюджет и налоги для предпринимателей

Первое, с чего стоит начать – Закон о госбюджете на 2020 год и его влияние на налоги и взносы для предпринимателей.

Напомним, что минимальная зарплата (МЗП) с 1 января 2020 составит 4723 грн, прожиточный минимум для трудоспособных лиц (ПМ) – 2102 грн. Исходя из этого, сумма минимального страхового взноса по ЕСВ (22% МЗП) в 2020 году составит 1039,06 грн.

Единый налог для физлиц-предпринимателей на 1-й группе составит 210,2 грн (10% ПМ), вместе с ЕСВ – 1249,29 грн ежемесячно.

Работать на 2-й группе обойдется немного дороже: единый налог (20% МЗП) – 944,6 грн, с ЕСВ – 1983,66 грн в месяц.

Третья группа, как и раньше, платит единый налог от дохода по ставке 5% (без НДС) или 3% (с НДС). Лимиты по доходам для "единщиков" тоже пока не изменились.

Налоги в 2020 году. Источник - ЛІГА.ЗАКОН Налоги в 2020 году. Источник - ЛІГА.ЗАКОН

Торговля и РРО

Новации в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО), предусмотренные Законами № 128-IX и №129-IX, будут вступать в силу поэтапно.

С 19 апреля 2020 появится возможность использовать программные РРО вместо обычных кассовых аппаратов и выдавать покупателям чеки в электронной форме. Кроме того, существенно вырастут размеры штрафов за нарушения законодательства об РРО.

С 1 октября 2020 расширится круг предпринимателей, которые будут обязаны применять РРО независимо от объема дохода. Кроме техники и медикаментов, в него войдут, в частности:

интернет-торговля;

торговля ювелирными изделиями;

общепит;

туристические услуги;

отельные услуги.

С этой же даты заработают нормы о «кэшбеке»: покупатели, совершившие покупку на сумму свыше 850 грн, и не получившие фискальный чек, соответствующий всем требованиям законодательство об РРО, смогут получить свои деньги обратно. За все заплатит нерадивый продавец.

С 1 января 2021 года право принимать наличку без РРО останется только у ФОПов 1-й группы. Все остальные единщики независимо от годового дохода будут обязаны применять РРО.

НДС и налоговые накладные

Мытарства плательщиков НДС с блокировкой налоговых накладных в 2020 году продолжатся. 19 декабря Верховный Суд приостановил выполнение решений судов первой и апелляционной инстанций о незаконности кабминовского Порядка блокировки налоговых накладных в части критериев блокировки накладных и работы комиссий при органах ГНС, которые рассматривают документы на разблокировку. Их выполнение приостановлено до вынесения решения по сути спора. Тем временем, Минфин поспешил утвердить новый Порядок принятия решений о регистрации или отказе в регистрации, чтобы создать хоть какую-то видимость законности работы комиссий.

На этом фоне требования к самим налоговым накладным становятся все жестче. Причем не только к тем, которые выдаются покупателю. Государство хочет через систему электронного администрирования НДС контролировать все и вся. Поэтому с 1 января 2020 года итоговые накладные, которые заполняются по итогам каждого дня в розничной торговле, и не выдаются покупателям, надо будет заполнять подробно. В них надо будет заполнять все графы и подробно расшифровывать всю номенклатуру с указанием количества, цены, кодов классификаторов УКТВЭД/ГКПУ. Соответствующие изменения в Порядке заполнения налоговых накладных, утвержденный приказом Минфина от 31.12.2015 № 1307, вступят в силу с 1 января 2020.

Акцизный налог на топливо и спирт

С 1 января 2020 истекает срок действия моратория на применение штрафов за хранение топлива без наличия соответствующих лицензий, обязательность которых предусмотрена Законом "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего". Сама лицензия стоит относительно недорого (780 грн в год), но штрафы за ее отсутствие поистине драконовские – полмиллиона гривен. К счастью, в этом году Рада успела принять законопроект № 2317, которым, наряду с усовершенствованием процедуры администрирования топливного акциза, упрощается процедура получения лицензии на хранение топлива и спирта субъектами, которые не реализуют их другим лицам, и используют только для своих целей. Правда, он еще должен быть подписан президентом и опубликован, поэтому не успеет уберечь всех от штрафов.

Кроме того, с началом нового года налоговая сможет штрафовать распорядителей акцизных складов за неподачу электронных отчетов о фактических остатках топлива или спирта этилового (1000 грн за каждый случай неподачи). К этому же сроку все распорядители акцизных складов, даже самых малых, должны были успеть оснастить их уровнемерами и расходомерами, поскольку заработает система автоматического сопоставления показателей этих устройств и отчетов об остатках топлива и спирта.

Внешнеэкономическая деятельность

С 1 января 2020 года вступит в силу новая редакция правил Инкотермс 2020, в соответствии с которыми формулируются условия договоров поставки товаров в международной торговле, момент и порядок перехода права собственности и рисков от продавца к покупателю.

В свою очередь от условий таких договоров напрямую зависит налогообложение ВЭД-операций.

Финансовая и налоговая отчетность

Начиная с финансовой отчетности за 2019 год предприятия, которые обязаны применять Международные стандарты финансовой отчетности, должны составлять ее с применением Таксономии финансовой отчетности UA XBRL МСФО и подавать в "единое окно" при Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Правда, это не освобождает от подачи еще одного комплекта финансовой отчетности в прежнее единое окно, для Госстатистики и Государственной налоговой службы. Ведь финансовая отчетность является обязательным приложением к декларации по налогу на прибыль предприятия. Которая, между тем, тоже обновилась.

И напоследок обращаем внимание налогоплательщиков, что с 1 января изменятся счета для уплаты налогов и сборов. И они теперь будут в формате IBAN. Новые реквизиты счетов вы можете найти здесь.

Обзор подготовлен компанией ЛІГА:ЗАКОН специально для LIGA.net