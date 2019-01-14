НБУ может отменить обязательную продажу валютной выручки

Национальный банк Украины ждет условия для отмены обязательной продажи валютной выручки и снятия других ограничений. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, пишет FinClub.

"Мы выделили приоритеты, какие ограничения намерены снимать в первую очередь: продажа валютной выручки, Т+1, отмена ограничения на репатриацию дивидендов. Это наш приоритет. Я думаю, что если мы будем проводить в ближайшее время еще одну волну либерализации, то эти ограничения мы будем снимать или уменьшать", - сказал Чурий.

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Первыми регулятор может снять ограничения по продаже валютной выручки.

"Может, по отмене обязательной продажи мы уменьшим с 50% до, возможно, 30%. Но это будет зависеть от макроэкономической ситуации. Может, мы полностью отменим единоразово это ограничение", - предположил Чурий.

Он напомнил также, что с середины 2015 года Нацбанк не ввел ни одного нового ограничения и не собирается это делать.

Ранее Чурий сообщил, что с 7 февраля банки переведут на новую модель анализа рисков валютных операций клиентов на сумму свыше 150 тыс. грн. НБУ будет применять меры влияния (предупреждение, штраф, увольнение руководителей - ред.) к банкам, которые станут пропускать рискованные сделки.

В то же время, с 7 февраля регулятор ослабит более двадцати валютных ограничений.

Напомним, новый формат валютных ограничений должен заменить жесткое регулирование антикризисного Декрета 1993 года.