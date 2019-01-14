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14.01.2019, 07:50

НБУ может отменить обязательную продажу валютной выручки

НБУ может отменить обязательную продажу валютной выручки

Нацбанк ждет условий для отмены валютных ограничений

Национальный банк Украины ждет условия для отмены обязательной продажи валютной выручки и снятия других ограничений. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, пишет FinClub.

"Мы выделили приоритеты, какие ограничения намерены снимать в первую очередь: продажа валютной выручки, Т+1, отмена ограничения на репатриацию дивидендов. Это наш приоритет. Я думаю, что если мы будем проводить в ближайшее время еще одну волну либерализации, то эти ограничения мы будем снимать или уменьшать", - сказал Чурий.

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Первыми регулятор может снять ограничения по продаже валютной выручки.

"Может, по отмене обязательной продажи мы уменьшим с 50% до, возможно, 30%. Но это будет зависеть от макроэкономической ситуации. Может, мы полностью отменим единоразово это ограничение", - предположил Чурий.

Он напомнил также, что с середины 2015 года Нацбанк не ввел ни одного нового ограничения и не собирается это делать.

Ранее Чурий сообщил, что с 7 февраля банки переведут на новую модель анализа рисков валютных операций клиентов на сумму свыше 150 тыс. грн. НБУ будет применять меры влияния (предупреждение, штраф, увольнение руководителей - ред.) к банкам, которые станут пропускать рискованные сделки.

В то же время, с 7 февраля регулятор ослабит более двадцати валютных ограничений.

Напомним, новый формат валютных ограничений должен заменить жесткое регулирование антикризисного Декрета 1993 года.

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Теги: валютная выручка, НБУ, валюта, Олег Чурий
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