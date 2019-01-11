НБУ будет штрафовать банки за рискованные валютные сделки

С 7 февраля 2019 года Национальный банк переведет банки на новую модель анализа рисков валютных операций клиентов на сумму свыше 150 тыс. грн. Об этом на брифинге сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передает корреспондент LIGA.net.

Такие сделки должны будут пройти процедуры финансового мониторинга по принципу, который банки уже применяют к гривневым операциям, добавил Чурий.

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"Вместе с банками мы будем разрабатывать лучшие практики. Рынку понадобится переходный период, мы понимаем, что он будет достаточно сложным", - сказал он.

По словам Чурия, НБУ не будет отказываться от инспекционных проверок банков на время переходного периода, и будет применять меры влияния (предупреждение, штраф, увольнение руководителей - ред.) к банкам, которые станут пропускать рискованные сделки.

"Есть банки, которые знают клиентов много лет - в таких случаях банк может не требовать больших пакетов документов. Но если есть основания полагать, что у операции нет экономического основания, и банк видит риски вывода капитала - таких клиентов нужно анализировать более тщательно", - отметил замглавы.

Новая система заменит собой валютный контроль, при котором банки требовали конкретный перечень документов для абсолютно всех сделок в валюте, уточнил руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари.

В будущем исчезнут Департаменты валютного контроля банков, которые сейчас выполняют эту функцию. Их функционал перейдет в ведомство департаментов финмониторинга, добавил Чурий.

"Пока у нас сохраняются валютные ограничения. Департаментам валютного контроля придется переориентироваться на задачи финмониторинга", - заключил замглавы НБУ.