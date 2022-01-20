UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ оценил влияние государственного регулирования продуктовых цен на инфляцию

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 16:36
НБУ оценил влияние государственного регулирования продуктовых цен на инфляцию - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственное регулирование цен на продукты питания окажет ограниченное влияние на инфляционные процессы. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук.  

"Влияние госрегулирования на инфляционные процессы будет достаточно ограниченным в результате того, что текущий инфляционный всплеск прежде всего обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса", – считает Николайчук. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Он добавил, что НБУ не дает оценок действиям правительства, а только оценивает их влияние на интересующие регулятора показатели, в первую очередь на инфляцию. 

"Если говорить о будущем – то, конечно, мы всегда говорили, что предпочитаем рыночные методы управления инфекционными процессами, прежде всего за счет монетарной политики", – подытожил Николайчук. 

Кабмин ввел госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко в середине января. Также рассматривается возможность ввести госрегулирование цен на пшеничный хлеб. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк инфляция госрегулирование цен учетная ставка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 