НБУ оценил влияние государственного регулирования продуктовых цен на инфляцию

Государственное регулирование цен на продукты питания окажет ограниченное влияние на инфляционные процессы. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук.

"Влияние госрегулирования на инфляционные процессы будет достаточно ограниченным в результате того, что текущий инфляционный всплеск прежде всего обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса", – считает Николайчук.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Он добавил, что НБУ не дает оценок действиям правительства, а только оценивает их влияние на интересующие регулятора показатели, в первую очередь на инфляцию.

"Если говорить о будущем – то, конечно, мы всегда говорили, что предпочитаем рыночные методы управления инфекционными процессами, прежде всего за счет монетарной политики", – подытожил Николайчук.

Кабмин ввел госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко в середине января. Также рассматривается возможность ввести госрегулирование цен на пшеничный хлеб.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.