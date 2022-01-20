Нацбанк ухудшил прогноз инфляции и ВВП на 2022 год

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, ввиду реализации ряда проинфляционных факторов. НБУ прогнозирует, что мировые цены на энергоносители приведут к пересмотру тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба регулятора.

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В Нацбанке отметили, что к концу прошлого года рост потребительских цен замедлился с пиковых 11% в сентябре до 10% в декабре.

В то же время замедлению инфляции помешал, в частности, рост мировых цен на энергоносители. Как отметили в НБУ, это повлекло за собой рост базовой инфляции до 7,9% на конец года.

В НБУ прогнозируют, что мировые цены на энергоносители будут оставаться выше, чем ожидалось. В свою очередь, это будет не только давить на производственные расходы бизнеса, но и потребовать постепенного пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В то же время, среди проинфляционных факторов регулятор назвал ценовое давление со стороны торговых партнеров Украины, в которых инфляция только приближается к пиковым значениям.

К тому же, в дальнейшем будут реализовываться вторичные эффекты роста производственных затрат бизнеса на сырье и оплату труда, отмечают в НБУ. Таким образом, повышение спроса на отечественную рабочую силу как внутри страны, так и за рубежом повлечет за собой существенный рост зарплат.

При этом, на фоне увеличения доходов населения будет сохраняться устойчивый потребительский спрос, который будет сдерживать замедление инфляции.

НБУ заявила, что снижению инфляции будут способствовать усиление монетарной политики регулятора, коррекция мировых цен на сырьевые товары, влияние рекордных прошлогодних урожаев, утоление мирового инфляционного всплеска и исчерпание последствий пандемии.

По прогнозам НБУ, инфляционная динамика на протяжении 2022 года будет достаточно волатильной. Кроме того, как и во многих странах мира, в Украине инфляционный всплеск будет продолжительнее, чем ожидалось ранее.

НБУ предполагает, что инфляции вернется в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. в 2023 году.

Регулятор прогнозирует, что рост ВВП несколько ускорится — до 3,4% в 2022 году, но более быстрое восстановление экономики будут ограничивать дорогостоящие энергоносители и влияние информационного фона вокруг геополитического напряжения. НБУ оценил рост реального ВВП в 2021 году в 3% – меньше, чем ожидалось.

В июне НБУ решил не менять учетную ставку (7,5%). При этом регулятор начал постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов (долгосрочное рефинансирование). Ожидалось, что это усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции. 22 июля НБУ повысил ставку до 8% в ответ на ускорение инфляции. 9 сентября 2021 года НБУ повысил учетную ставку до 8,5% для сдерживания инфляции.

В декабре НБУ повысил учетную ставку до 9%, а 20 января 2022 года - до 10% для сдерживания инфляции.

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Наталия Фреик

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